Los Ángeles - "Alita: Battle Angel", la película de Robert Rodríguez protagonizada por Rosa Salazar, lideró la taquilla del pasado fin de semana, aunque los resultados globales de las obras en cartelera fueron los peores obtenidos en 15 años durante el festivo del President's Day.

Los ingresos logrados por las cintas en los doce primeros puestos de la taquilla acumularon un total de 109.1 millones de dólares, la marca más baja en este fin de semana desde 2004.

"Alita: Battle Angel", del estudio Fox, superó las expectativas y recaudó 27.8 millones durante el fin de semana, unas cifras que subieron hasta los 33 millones teniendo en cuenta los ingresos obtenidos durante la jornada festiva del lunes y hasta los 41 millones si se tienen en cuenta las cantidades del jueves por la noche ("previews" en la jerga de la industria).

A pesar de su buen arranque, la película tiene mucho camino que recorrer aún para recuperar la inversión de su presupuesto, en torno a los 200 millones de dólares.

En "Alita: Battle Angel", una cinta basada en el manga "Gunnm" de Yukito Kishiro y que aprovecha la tecnología digital usada por James Cameron en "Avatar" (2009), Salazar interpreta a una cíborg que despierta en un depósito de chatarra sin ningún recuerdo ni de su identidad ni del mundo en el que vive.

El segundo puesto fue para "The LEGO Movie 2: The Second Part", con 21.2 millones durante el fin de semana.

En el filme animado, los ciudadanos de Bricksburg afrontan una nueva amenaza en forma de invasores del espacio exterior que destruyen todo a su paso. Para acabar con ellos, los protagonistas deben viajar a mundos inexplorados, donde pondrán a prueba su coraje y su creatividad.

Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Tiffany Haddish y Stephanie Beatriz prestan sus voces a los protagonistas en la versión original.

La comedia "Isn't It Romantic" se quedó la tercera plaza con 14.2 millones de dólares.

Con la dirección de Todd Strauss-Schulson y un reparto en el que aparecen Rebel Wilson, Liam Hemsworth, Priyanka Chopra y Adam Devine, la película cuenta cómo una joven cínica y descreída se despierta en un mundo convertido en la comedia romántica ideal tras sufrir un golpe en la cabeza.

El cuarto puesto fue para la comedia "What Men Want", con 10,9 millones.

Taraji P. Henson y Tracy Morgan son los protagonistas de esta cinta en la que el personaje de la actriz posee la habilidad de leer la mente a los hombres.

Finalmente, la lista la completa el estreno de terror "Happy Death Day 2U", con 9,8 millones de dólares.