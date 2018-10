Los Ángeles - El joven actor estadounidense Ansel Elgort, de 24 años, será el protagonista de la nueva versión de "West Side Story" que prepara Steven Spielberg, informó hoy The Hollywood Reporter.

Relacionados: Jóvenes puertorriqueños sueñan con un papel en “West Side Story” Steven Spielberg dará una nueva mirada a "West Side Story"

El intérprete encarnará a Tony, un papel que interpretó Larry Kert en la obra original de Broadway, en 1957, y que llevó a cabo Richard Beymer en el clásico cinematográfico de 1961.

Tony Kushner, guionista nominado al Oscar y ganador del Pulitzer, es el encargado de redactar esta nueva versión del musical, una pieza original escrita en 1957 por Arthur Laurents y Stephen Sondheim con música de Leonard Bernstein.

Spielberg lleva buena parte de este año dedicado a la selección del reparto de este proyecto, que adapta el clásico de "Romeo y Julieta" a las calles de Nueva York en la década de 1950 y que propone un enfrentamiento entre blancos y puertorriqueños.

Ansel Elgort.

Según la publicación, el cineasta ha seguido la pista a centenares de actores y bailarines en Nueva York, Los Angeles, Miami y Puerto Rico.

La elección de Elgort permitirá que el rodaje de la historia se lleve a cabo el próximo verano, indicó la revista.

Elgort llamó la atención del espectador por primera vez en el drama adolescente "The Fault in Our Stars y ha sido visto en cintas como "Divergent" e "Insurgent" antes del éxito que le supuso "Baby Driver", a las órdenes de Edwar Wright.

"West Side Story", dirigida por Jerome Robbins y Robert Wise, se hizo con diez Oscar, incluido el de mejor película.

Según The Hollywood Reporter, los primeros anuncios para la selección del reparto de esta nueva versión comenzaron a divulgarse en enero y pusieron énfasis en que los personajes de María (Natalie Wood), Anita (Rita Moreno) y Bernardo (George Chakiris) sean interpretados por actores latinos.