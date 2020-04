Los Ángeles- Warner Bros. aplazó el estreno de varias películas incluyendo “The Batman” y la precuela de “The Sopranos”, “The Many Saints of Newark”.

El estudio dijo el lunes que la película de “The Sopranos” se aplazará de septiembre de 2020 a marzo de 2021, mientras que “The Batman”, protagonizada por Robert Pattinson, se aplazará cuatro meses a octubre de 2021.

Muchos estudios han cambiado fechas de estrenos por el alto en las producciones y el cierre de los cines para evitar contagios de coronavirus.

Este año también se perdió el drama de Will Smith “King Richard”, que se aplazó un año entero a noviembre de 2021, y un drama biográfico sobre el activista de los Black Panthers, Fred Hampton, que estaba previsto para agosto y ahora no tiene una fecha anunciada.

La película aún sin título de Baz Luhrmann que Tom Hanks estaba filmando en Australia cuando él y Rita Wilson dieron positivo a COVID-19 se aplazó un mes a noviembre de 2021.

Pero el estudio no ha abandonado por completo el verano de 2020. Warner Bros. todavía cuenta con “Tenet” de Christopher Nolan para el 17 de julio y “Wonder Woman 1984”, que se aplazó de junio al 14 de agosto para su estreno en cines.