A poco más de tres semanas para el estreno de la nueva versión de “The Lion King”, Disney publicó ayer un nuevo adelanto en el que por primera vez se escucha a la cantante Beyoncé en la voz del personaje de Nala interpretando junto a Donald Glover (Simba) el éxito “Can You Feel The Love Tonight?”.

El tema fue uno de los más sonados tras el estreno del filme original de dibujos animados en 1994 con la voz de Elton John. Contrario al filme original del 1994 que fue animado, en esta ocasión los personajes y los visuales simulan la vida real.

“The Lion King” cuenta la historia de la transformación de Simba, un pequeño príncipe que tendrá que superar varios obstáculos y cuestionamientos de la vida para reclamar su trono como el rey león.

En abril, Disney había publicado el trailer oficial de la nueva versión. En él, Mufasa (James Earl Jones) le daba un consejo a Simba. “Todo debe mantenerse en equilibrio. Tú deberás encontrar tu lugar en el círculo de la vida”, le dice Mufasa a su hijo.

Asimismo, se presentaban el resto de los personajes, como el león fugitivo y líder de las hienas, Scar (Chiwetel Ejiofor), y los que serán los amigos inseparables de Simba: Pumba (Seth Rogen) y Timon (Billy Eichner). Para los nostálgicos de otra de las canciones populares del filme, al final del trailer sonaba “Hakuna Matata”.

La nueva versión de “The Lion King” fue escrita por Jeff Nathanson y dirigida por Jon Favreau (Elf, Iron Man, Jungle Book).