Los actores estadounidenses Brad Pitt y Leonardo DiCaprio rechazaron protagonizar la película "Brokeback Mountain", que en un principio estaba a cargo del cineasta Gus Van Sant.

Es precisamente el director de cine quien confiesa al sitio IndieWire, que ninguno de los famosos actores accedió a su propuesta para protagonizar la cinta donde interpretarían un personaje que vivía un amor homosexual.

El proyecto era ambicioso, dijo, pero no logró convencer a los llamados pesos pesados de Hollywood de protagonizar la polémica cinta.

"Nadie quería hacerlo, estaba trabajando en ello y siempre sentí la necesidad de contar con un reparto muy fuerte, de gente famosa y solvente. Pero parecía imposible llevarlo a cabo”,confesó en entrevista a IndieWire.

“Pregunté a las estrellas más rutilantes del momento: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, Ryan Phillippe. Todos me dijeron que no", reconoció el cineasta.

Aunque él dejó el proyecto, la película "Brokeback Mountain" terminó bajo la batuta del director Ang Lee, quien llevó en los roles protagónicos al fallecido Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, y Michelle Williams.

La película llegó a la pantalla grande en el 2005 y Ang Lee se llevó el Oscar como mejor director.

Van Sant reconoce que tal vez no era su momento de hacer "Brokeback Mountain" y que no solo fue el rechazo de Pitt y DiCaprio lo que lo obligó abandonar la película.

"El caso es que no estaba preparado para hacerlo, no estoy seguro de por qué exactamente. Es posible que esos contratiempos me pasaran factura, pero también había algo que me llevaba a pensar que no estaba haciendo lo correcto. Había algo raro en mí",indicó el cineasta.