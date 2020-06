California, el estado más poblado de Estados Unidos y sede de Hollywood, permitirá que los cines abran al 25 % de su capacidad desde el 12 de junio tras más de tres meses cerrados por el coronavirus.

Según una guía publicada este lunes, la apertura limitada se extenderá durante dos semanas y comenzará a ampliarse gradualmente a tiempo para el primer gran estreno del verano, "Tenet", la nueva película de Christopher Nolan que llegará a cines el 17 de julio.

Al estreno de esta cinta seguirán los de "Mulan", el 24 de julio, "The Spongebob Movie: Sponge on the Run" y "Wonder Woman 1984", el 14 de agosto.

De esta manera, reabrirían las salas de Los Ángeles, la ciudad más importante para la industria cinematográfica que ha quedado completamente paralizada por el coronavirus.

Por el momento se desconoce cuando lo harán los cines en Nueva York, el segundo mercado del país y principal foco de infecciones durante la pandemia.

Además de reducir la capacidad, California recomienda otras medidas de seguridad, como requerir mascarillas al entrar y salir de un teatro, fundas de asiento desechables o lavables, mantener abiertas las puertas en los períodos más transcurridos y limitar la cantidad de clientes que usan el baño a la vez.

Cuando hace unas semanas la productora Warner Bros reveló el segundo tráiler de "Tenet", uno de los proyectos de Hollywood más esperados del año, el interés se centró en conocer si finalmente se cambiaría la fecha prevista.