Las películas románticas han dado ilusiones y fantasías a muchas generaciones. Si eres de aquellos a quienes les encanta este tipo de filmes, aquí una guía de cinco películas que tal vez ya has visto, pero pueden ser perfectas para ver en la cuarentena, ya sea con tu media naranja o a solas.

The Notebook (2004)

Esta historia de amor eterno va más allá de todas las adversidades. Basado en una novela de Nicholas Sparks, sobre un señor grande (James Gardner) que le lee los apuntes de un cuaderno a una señora grande (Gene Rowlands) en la que se repasa la historia de amor entre dos muchachos (intepretados por Ryan Gosling y Rachel McAdams) perdidamente enamorados en la década de 1940. Está en Netflix.

Crazy, Stupid, Love (2011)

Steve Carell intenta recuperar su masculinidad aparentemente perdida tras 20 años de matrimonio y después que su esposa (Julianne Moore) decide dejarlo. En la pendiente descubre a Ryan Gosling, un mujeriego importante que le da unos consejos sobre las mujeres, mientras lidia con su propio interés romántico, una elusiva Emma Stone. Lo que sigue es una divertida historia de pareja porque Carell va a ser todo para recuperar a su exesposa. Disponible en el servicio de HBO de NSNow, Flow y otros cables.

Casablanca (1942)

"Siempre tendremos París", le dice Rick a Ilsa y todos entendemos en un segundo, lo inevitable de ese final en tiempos como los que están viviendo y en el lugar que los tocó encontrarse. Rick e Ilsa no son otros que Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, iluminados como se iluminaban las estrellas por aquel entonces. La dirección de Michael Curtiz conoce todo el protocolo que esta clase de romance, incluyendo ese encuentro al ritmo de "As Time Goes By" que nos deja a todos con el corazón en la boca. Así se solían hacer los clásicos. Disponible en QubitTV.

Ghost (1990)

La historia la conocemos todos. Patrick Swayze se muere y Demi Moore no para de pensar en él que, justo, anda rondando en la vuelta convertido en un fantasma. Whoopi Goldberg ganó un Oscar (el otro fue por el guion) como la medium que se encuentra con esta historia de amor eterna. Por las dudas, la canción es "Unchained Melody" de los Righteous Brothers. Disponible en Netflix; la canción está en Spotify.

El amor menos pensado