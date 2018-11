Los Ángeles, California - El despliegue de talento boricua en la temporada de invierno en el cine comercial de Hollywood no termina con Lin-Manuel Miranda y el estreno de “Mary Poppins Returns”.

Este próximo enero, Sony Pictures lanza una versión nueva del filme mexicano “Miss Bala” (2011) con los puertorriqueños Gina Rodríguez e Ismael Cruz Córdoba en los roles protagónicos.

Sin duda, la trayectoria de los actores para llegar a este punto en su carrera ha sido diferente.

Cruz Córdova, nacido en Aguas Buenas, ha tenido la jornada típica de un actor de personaje subiendo escalón por escalón con participaciones destacadas en “Sesame Street”, “The Good Wife” y “Ray Donovan” que claramente dejaron saber el alcance ecléctico de su talento.

Mientras que Rodríguez, de padres puertorriqueños que se mudaron a Chicago, llegó a la cultura popular en el rol titular de la aclamada serie de televisión “Jane The Virgin” y progresivamente ha dado el brinco a la pantalla grande en roles secundarios en “Deepwater Horizon” y “Annihilation”.

Aunque el éxito de esta versión de “Miss Bala” podría traer un cambio trascendental a las carreras de estos jóvenes intérpretes, durante una agradable charla con El Nuevo Día, tanto Rodríguez como Cruz Córdova resaltaron todas las razones personales y profesionales por la cual este proyecto ya ha dejado una marca permanente en sus vidas.

Antes de aceptar el proyecto, ¿hubo alguna preocupación de estar protagonizando un ‘remake’?

Gina- No, porque esto en realidad es una reimaginación de la versión original. El proyecto cuenta con los productores del primer filme y ellos colaboraron con Sony para crear una película que le rinde homenaje a la versión original y a la misma vez presenta una historia con una sensibilidad más contemporánea y que pueda llegar a un público más grande. Pero la diferencia más grande es lo que se hace con el punto de vista de la protagonista dentro de la experiencia de esa narrativa.

Ismael- Eso no fue algo que me preocupó, porque esta es nuestra narración de esa historia. Y a pesar de que los que vimos la versión original de “Miss Bala”sabemos que es un filme maravilloso, en ciertos aspectos es una versión un poco pasiva de la historia. Aquí el énfasis fue darle poder al personaje principal. Para mí eso es lo que más ha valido en la reinterpretación de esta historia.

Gina- Mi nota principal después de haber leído el guion fue, ¿cómo reaccionaría un hombre ante estas situaciones? Y eso no era para tener más escenas de acción donde el personaje le da una paliza a alguien o forma un tiroteo. Pero si está atrapado definitivamente trataría de escapar brincando por la ventana. O aprovecharía cualquier oportunidad para correr y escapar. Si eso lo haría hombre, porque ella no lo va a hacer. Para mí fue bien importante que esta versión presentara una historia con las que las mujeres en el público se pudieran identificar.

Hollywood ha hecho ‘remakes’ depelículas de China, de Francia, de Japón y de muchas otras partes del mundo. Pero el problema más grande de esos ‘remakes’ es que han anulado la cultura original de donde viene la historia. Se presentan bajo la perspectiva de otra cultura. Así que para mí lo más atractivo de este proyecto fue tener a un estudio importante de Hollywood haciendo otra versión de un filme de México con un elenco y un equipo de producción casi completamente latino. Es un filme de acción típico, lo único que la protagonista es una mujer y esa mujer es Gina Rodríguez, y dirigida por una mujer.

Ismael, tú siempre te la has ingeniado para no caer en la trampa de roles que sean estereotipos, pero en este filme te toca el rol que fácilmente se podría clasificar como el villano. ¿cómo tu personaje cuaja con ese molde o lo desafía?

Ismael- Tú y yo somos boricuas y sabemos que por cada una de las cabezas que hay en la isla hay una historia distinta para contar. De la misma forma, los estereotipos son estereotipos porque existen en la vida real. Pero para mí lo importante con este personaje y lo que lo saca de ese espacio es que tenga motivaciones, sueños y aspiraciones. Yo creo que uno puede tomar cualquier estereotipo pero si tiene esos elementos y no es reducido a una sola dimensión no hay porqué preocuparse porque eso le da al actor y al espectador una oportunidad de ver su humanidad.

Independientemente de qué pase con la película, tenga éxito o no. Nadie nos puede quitar lo que se logró en esta producción. Tener a una latina número uno en “call sheet” de la producción. Y más que eso en un personaje femenino empoderada que le da la oportunidad de ser una estrella de acción. Y después en el segundo rol clave que es el villano entre comillas, porque no se sabe si eso es lo que es mi personaje ( sonríe) tienes a otro latino en un proyecto donde el 95% del elenco y equipo de producción éramos latinos.

¿Eso es representativo de la dirección en que va la industria en términos de diversidad? Porque desde afuera se siente que los latinos somos los últimos en su lista de prioridades.

Gina (Se ríe)- Si yo llevo hablando de la falta de representación de los latinos desde mucho antes que a la gente le importara. Porque para mí mientras yo estaba creciendo era tan evidente la falta de nuestras historias o de poder ver nuestras caras en algún lugar dentro de alguna historia que fuera presentado de una forma positiva.

Las historias que capturan la humanidad de los personajes son las que llegan a todo tipo de público. Porque como seres humanos todos sabemos lo que es tener amor, éxito o fracasar. Como latina, no hay ninguna historia que no puedo contar si es una historia con humanidad. Así que siempre ha sido un deseo de nuestra comunidad de poder vernos en todas esas historias y mi experiencia había sido que era rara la vez que nos podíamos ver.

Eso ha sido mi lucha por mucho tiempo y ahora ayuda muchísimo que la cultura popular se haya unido aesa conversación. (Sonríe) El cambio que tiene que suceder se está dando de una forma lenta. Pero estoy bien orgullosa de tener un filme como “Miss Bala” porque logramos ese objetivo, de estar representados frente y detrás de las cámaras.

¿Cuál fue la diferencia de tener una mujer como directora en esta versión de “Miss Bala”?

Ismael- Yo me crié con mami, mis dos abuelas y mis hermanas, así que mi punto de referencia de lo que es una figura de autoridad una figura creativa y de poder es una mujer. Así que aprecio y siento la diferencia de poder tener a una mujer en la silla del director. Y Catherine (Hardwickees) es como un petardo (sonríe) Tiene una energía impresionante, se bandea con cualquiera y defiende su visión. Para mí de verdad fue un honor trabajar con ella.

Gina- Para mí fue una experiencia increíble porque hay momentos en la película donde mi personaje Gloria usa su sexualidad y sus encantos femeninos. Hay escenas donde el personaje de Ismael la viste y la presenta de una forma particular. Y poder hacer esas escenas bajo una perspectiva femenina dio la oportunidad para que fuera presentada como una transformación de poder en vez de ser presentada como un objeto que ha sido creado para darle placer a otro.

Muchos de esos momentos, el trabajo con la directora fue de poder capturar cómo yo me sentía y de crear un espacio donde yo me sintiera cómoda. No estoy diciendo que un hombre no hubiera hecho eso, porque eso sería generalizar. Para mí fue bien importante sentirme protegida para poder ir a esos lugares que Gloria tiene que ir para defender a su familia y poder tomar las riendas de su propia historia.