Orlando — Los fanáticos de "StarWars" pronto podrán pilotear el Millennium Falcon y enfrentarse a Kylo Ren en una épica batalla.

Disney anunció el sábado algunos de los detalles de sus próximas atracciones "Star Wars: Galaxy's Edge", que abrirán en 2019. También anunció que el compositor John Williams, creador de los temas clásicos de "Star Wars", trabaja en la nueva música para las atracciones, y divulgó un vistazo.

Get your first look at all the new experiences and attractions coming to the Disney Parks, including @StarWars Galaxy's Edge: https://t.co/hftFCBfrBr pic.twitter.com/1KXljGyjvq