Disney anunció este martes que tres nuevas películas de "Star Wars" se estrenarán, una cada dos años, a partir de 2022 y se alternarán con cuatro nuevas producciones de "Avatar".

Entre los proyectos de "Star Wars" en desarrollo figuran una nueva trilogía a las órdenes de Rian Johnson, el director de "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" (2017), así como otras tres películas sobre este mismo universo de ciencia-ficción a cargo de David Benioff y D.B. Weiss, que son los creadores de la exitosa serie "Game of Thrones".

La compañía, que cerró el pasado marzo la adquisición de 21st Century Fox, reveló el martes que las cuatro secuelas de "Avatar" (2009) que está preparando James Cameron se estrenarán más tarde de lo previsto.

Así, el nuevo plan de lanzamiento de las películas de "Avatar", que acumulan ya varios retrasos, estipula que "Avatar 2" se estrenará en diciembre de 2021.

Igual que con "Star Wars", Disney intentará aprovechar con "Avatar" las vacaciones de Navidad de manera que en 2023 estrenará "Avatar 3"; en 2025 lanzará "Avatar 4"; y en 2027 presentará "Avatar 5".

Con $2.7 billones recaudados, "Avatar" es la película más taquillera de la historia en todo el mundo sin tener en cuenta la inflación.

Al margen de "Star Wars" y "Avatar", Disney detalló hoy que en diciembre de 2020 se estrenarán tanto la nueva "West Side Story" del cineasta Steven Spielberg, como la cinta "Cruella", con Emma Stone como la villana de "101 Dalmatians".