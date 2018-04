Disney inauguró el primer "Pixar Fest" en sus parques en California, donde presentan los personajes e historias de los estudios de animación como "Toy Story", "Monsters, Inc.", "Finding Nemo", "Up", "Coco".

Las nuevas atracciones, que se ofrecerán hasta el 3 de septiembre por los parques de la ciudad de Anaheim, donde se encuentra el complejo recreativo Disney, figuran los fuegos artificiales "Together Forever" y la parada "Pixar Play" con los principales personajes de las conocidas películas, algunas de ellas convertidas ya en iconos de la animación fílmica.

"En 'Together Forever' era importante que capturáramos lo que hace únicas a las películas de Pixar: historias que están comandadas por personajes que tienen una conexión poderosa y emotiva", explicó Susana Tubert, directora creativa de Entretenimiento En Vivo de los Parques Disney.

Tubert destacó la importancia de "mostrar ese efecto emocional que une a los espectadores con los personajes y que, cuando pasas tiempo con ellos, crea un lazo muy estrecho".

"Los espectaculares y únicos fuegos artificiales muestran a los principales personajes de Pixar celebrando historias de amistad a través de sus décadas de existencia", anotó la ejecutiva.

Tubert explicó que "Together Forever" también cobra vida con proyecciones en áreas famosas del parque Disneyland como el Castillo de la Bella Durmiente, las pantallas de agua de Rivers of America, la fachada de "it's a small world" y los edificios de Main Street.

"El equipo de Pixar ha creado un mundo en el que los autos son tan humanos como nosotros; nos ha mostrado que hay un lado amable en los monstruos que residen debajo de nuestras camas y nos ha llevado desde el infinito hasta el más allá", comentó al presentar el festival Bob Chapek, director de Experiencias y Productos de Consumo de los Parques de Disney.

"Ya estés luchando al lado de Buzz Lightyear contra el diabólico Emperador Zurg o paseando por la Ruta 66 en Cars Land, las historias de Pixar juegan un papel enorme en cualquier visita al Disneyland Resort", afirmó Josh D'Amaro, presidente del complejo.

Igualmente, los visitantes del parque California Adventure podrán disfrutar de un desfile que por primera vez reúne a los personajes más representativos de las películas de Pixar, encabezados por el emblema de los estudios, la famosa lámpara protagonista del cortometraje "Luxo Jr.", junto a la inconfundible pelota amarilla con la estrella roja de Toy Story.

Le siguen en la parada "el intrépido explorador Russell" -de la película animada "Up"-, quien va acompañado de "Kevin, el colorido pájaro... que no vuela".

La famosa casa de Carl Fredricksen elevada por globos aparece seguidamente en el desfile "volando por encima de todos a 17 pies (5,1 metros) durante todo el recorrido", anotó Robin Trowbridge, directora de "Pixar Play Parade".

Nuevos personajes como Joy (Alegría) y Sadness (Tristeza) de "Inside Out" (Intensa Mente), se unen a los ya inolvidables protagonistas como Marlin, Nemo, Dory, Crush y Squirt ("Finding Nemo"); Roz ("Monsters, Inc."); Aliens, Tinker Toy y Slinky Dog ("Toy Story"); la unidad Omnidroide ("The Incredibles") con el "inflamable" Bebé Jack-Jack.

En un regreso muy esperado, se despliega nuevamente en California Adventure el desfile nocturno "Paint the Night", enriquecido "con 1.5 millones de brillantes luces LED y su música contagiosa".

"Uno de los elementos visualmente más impresionante del desfile es Mack Truck, de la película 'Cars', que cobra vida (y luz) de una forma mágica", señaló al presentar el renovado espectáculo nocturno Randy Wojcik, director creativo de Entretenimiento En Vivo de los Parques Disney,

"En el impresionante despliegue técnico y lumínico no podían faltar los inseparables Buzz y Woody junto a Mike y Sully y otros inolvidables personajes de Pixar", anotó el creativo.

A partir de junio, el desfile incorporará una carroza nueva inspirada en "The Incredibles" (Los Increíbles).

"Coco", ganadora del Óscar al mejor filme de animación en la pasada edición de los premios de la Academia, tiene una aventura en exclusiva donde residentes de "la tierra de los muertos" aparecen en las azoteas del parque y se unen a mariachis y bailarines del folclor mexicano.

El recorrido fílmico, desde Toy Story (1995) hasta Coco (estrenada el año pasado), incluyendo otros éxitos como "Monsters, Inc". (2001), "Finding Nemo" (Buscando a Nemo) (2003) y su secuela "Finding Dory" (2016), gira en torno a la amistad, un tema que es central en el nuevo festival Pixar.