Walt Disney Studio sorprendió esta mañana a los amantes de su famosa película Mary Poppins al divulgar el tráiler y el cartel oficial de la secuela “Mary Poppins Returns”, la cual ocupará las carteleras de cine desde el 19 de diciembre.

El actor puertorriqueño Lin Manuel Miranda, quien hace del farolero “Jack” en este filme, fue uno de los primeros en divulgar en las redes sociales la noticia, la cual pronto se convirtió en una tendencia bajo el hashtag #MaryPoppinsReturns.

Do you fancy seeing the poster? #MaryPoppinsReturns pic.twitter.com/noZpEATE8H