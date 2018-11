El querido "Dumbo" regresa a la pantalla grande. El adorable personaje de Disney, regresa en formato de acción real y a cargo del excéntrico Tim Burton.

La historia promete entregar emoción y aventuras junto al pequeño elefante de ojos grandes y enormes orejas. En el segundo tráiler, se ve la triste separación de Dumbo y su madre, pero unos pequeños hermanos prometen volver a reunirlos.

La trama se centra en Holt Farrier (Colin Farrell), una ex estrella de circo que deberá enfrentar cambios en su vida al regresar de la guerra. Es entonces cuando conoce a Max Medici (Danny DeVito), un dueño de un pequeño circo.

Holt será el encargado de cuidar a Dumbo, quien es víctima de las burlas por sus enormes orejas. Los hijos de él (Parker y Hobbins), descubren que el pequeño elefante puede volar. Es entonces cuando el empresario Vandevere (Michael Keaton) y la acróbata aérea Colette Marchant (Eva Green), buscarán convertir a Dumbo en una estrella.

In 2019, find your courage. Watch the brand new trailer for #Dumbo, and see the film in theaters March 29. pic.twitter.com/39cEs8dX1m