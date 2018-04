Luego de que Netflix anunciara que no presentará sus películas en la edición 71 del Festival de Cannes, que se realizará el próximo mes de mayo, una representación del certamen trató de calmar la polémica e hizo un llamado a la plataforma de streaming al asegurar que el diálogo “sigue abierto".

"No hay ningún conflicto", apuntó su delegado general, Thierry Frémaux, alegando que se trata de una diferencia de opiniones sobre la apuesta de Cannes, de obligar a que los filmes de plataformas audiovisuales tengan que ser estrenados en las salas de cine de Francia, si desean participar en la competencia, o de lo contrario simplemente serían exhibidas sin la posibilidad de algún galardón.

Razón por la cual, ayer Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix dijo que las películas de la plataforma no serán exhibidas en Cannes, ya que no quiere enviar los estrenos de su plataforma si no son tratados del mismo modo que otras cintas, comentó a Variety.

"Queremos que nuestras películas estén bajo las mismas condiciones que las de cualquier otro cineasta", dijo Sarandos. "Corremos un riesgo si vamos de este modo y dejamos que nuestros filmes y directores sean tratados irrespetuosamente en el festival. Ellos han establecido las pautas. No creo que sea bueno para nosotros estar ahí".

Las nuevas disposiciones del certamen surgieron tras la polémica desatada el año pasado por la presencia en la competición por la Palma de Oro de dos filmes de Netflix, -"Okja" y "The Meyerowitz Stories"- estrenados directamente en televisión, por lo que en la próxima edición, el festival decidió incluir la obligación de pasar por las salas.

Además, en Francia, por ley, las películas no pueden lanzarse en plataformas de entretenimiento en el hogar hasta 36 meses después de su estreno cinematográfico, de acuerdo a lo publicado por la agencia AP.

Frémaux recordó este año, en la presentación de la selección, que el certamen recibió varios proyectos de Netflix, de los que escogió dos, uno dentro de competición, y otro fuera de ésta, "The Other Side of the Wind", película inconclusa de Orson Welles que los festivaleros esperaban desde hace dos décadas.

"Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, y "Norway", del británico Paul Greengrass, que no fueron citados, están igualmente en manos de la plataforma y se especulaba con su presencia en la 71 edición del certamen, que se celebrará entre los próximos 8 y 19 de mayo.

Frémaux lamentó no haber llegado a un acuerdo con Netflix para volver a exhibir sus cintas en la Croisette.

"El año pasado hubo dos filmes de Netflix y se nos criticó mucho. Este año no hay ninguno y hemos sido muy criticados también", recalcó el francés.

"Zimna Wojna" (Cold War), del polaco Pawel Pawlikowski y producida por Amazon, sí optará en cambio por la Palma de Oro, junto a cintas como "Le livre d'image", de Jean-Luc Godard; "Blackkklansman", de Spike Lee, o "Todos lo saben", de Asghar Farhadi, protagonizada por Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín.