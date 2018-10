El LUSCA Fantastic Film Fest no solo ofrece este año una gran variedad de largometrajes y cortometrajes internacionales de horror, sino que también incluye géneros fantásticos como Sci-Fi, thriller, fantasía, anime, animación, aventura, humor negro y películas de culto en ambas modalidades.

Este evento se realizará del 18 al 24 de octubre en el Caribbean Cinemas de Plaza Guaynabo y del 1 al 7 de noviembre en los cines de Western Plaza, en Mayagüez.

Además, el festival incluye una variedad de eventos, como el concurso de Cosplay, que se exhibirá en el vestíbulo del cine; el Cinema Arcade, que permitirá a los asistentes poder jugar a Mario Kart y Súper Smash Bros en la pantalla del cine con sonido Dolby, una experiencia única para los gamers; y el "Sing-along and dress-up party", evento en el que los asistentes podrán vestirse y cantar las canciones del clásico musical "Grease" de John Travolta y Olivia Newton-John. Como evento cumbre se estrenará la película "My Hero Academia: Two Heroes", de la aclamada serie anime "My Hero Academia".

Con más de 35 países participantes, este año el LUSCA estrenará una variedad de largometrajes internacionales, así como el capítulo piloto animado “Fantomville”, producido por la compañía de animación y efectos especiales Gladius.

Esta serie puertorriqueña fue creada por artistas y animadores jóvenes boricuas quienes apuestan por el desarrollo de la industria de animación en la isla. Asimismo, siguiendo con el compromiso de promover el cine puertorriqueño, este año se presentan 29 cortometrajes de los géneros del cine fantástico que compiten en la selección oficial nacional por premios que se otorgan mediante la votación del público y un panel de jurado.

El jueves, 18 de octubre, se presentará la Noche Cafronda con la puesta en la pantalla grande de la singular pieza cinematográfica Chona, la puerca asesina y la película Don’t look, junto a la presentación en exclusiva del avance de Chona, la puerca asesina 2, por el comediante Sunshine Logroño.

El LUSCA Fantastic Film Fest se celebra gracias al auspicio de Party City, el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica del Departamento de Desarrollo Económico y de la Compañía de Turismo del Gobierno de Puerto Rico.