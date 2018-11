Desde que ganó el Óscar por "La La Land" (2016), la actriz Emma Stone, que hoy cumple 30 años, vive en su particular mundo de ensueño con la industria de Hollywood rendida a sus pies y acumulando proyectos con algunos de los cineastas más prestigiosos del cine contemporáneo.

Solo este año, Stone ha trabajado con el griego Yorgos Lanthimos ("The Lobster", 2015) en la película "The Favourite", donde redondeó un trío femenino de altura con Olivia Colman y Rachel Weisz; y también ha tenido tiempo de estrenarse en la televisión de la mano de Cary Joji Fukunaga ("Beasts of No Nation", 2015) con la serie "Maniac", en la que apareció acompañada por Jonah Hill.

Ser una de las actrices más solicitadas del momento también la ha llevado, por ejemplo, a tener que renunciar por problemas de agenda a la nueva versión de "Little Women" que prepara Greta Gerwig ("Lady Bird", 2017). Aunque en el horizonte no le faltan otros proyectos suculentos como un largometraje de Disney que lleva años en proceso de gestación y en el que encarnaría a la malvada pero irresistible Cruella de Vil de joven.

Nacida en Scottsdale (Arizona), su primera gran oportunidad ante las cámaras le llegó con la desvergonzada comedia generacional "Superbad" (2007).

Su carrera, a partir de entonces, ha destacado por la versatilidad al acercarse a la comedia ("Zombieland", 2009), el melodrama ("The Help", 2011), el género de superhéroes (las dos cintas de "The Amazing Spider-Man" de 2012 y 2014), el cine negro ("Gangster Squad", 2013) o películas difícilmente clasificables como "Birdman" (2014) del mexicano Alejandro González Iñárritu.

Los dos filmes que rodó junto a Woody Allen, "Magic in the Moonlight" (2014) e "Irrational Man" (2015), ocupaban un puesto muy destacado de su trayectoria hasta que su trabajo en "La La Land" (2016) eclipsó todo lo anterior.

Homenaje a los clásicos musicales de Hollywood y poético retrato de Los Ángeles, esta romántica película de Damien Chazelle le dio a Stone el Óscar a la mejor actriz tras haber sido candidata a la estatuilla a mejor intérprete femenina de reparto por "Birdman".

Además, "La La Land" confirmó a Emma Stone y Ryan Gosling, que ya habían actuado juntos en "Crazy Stupid Love" (2011) y "Gangster Squad", como una de las parejas más deliciosas de la actualidad en la gran pantalla.

Nombrada por la revista Forbes como la actriz que más dinero ganó en 2017, Stone es también conocida en el mundo de la moda por ser una de las estrellas mejor vestidas de Hollywood.