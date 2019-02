Los Ángeles — El sol brilla en Los Ángeles y la alfombra roja está lista para recibir a las grandes estrellas para la entrega anual de los Premios de la Academia, donde “Roma” de Alfonso Cuarón podría hacer historia de ganar algunas de las 10 estatuillas por las que compite.

El filme en blanco y negro basado en los recuerdos de infancia del director con su niñera en la Ciudad de México se perfila como el favorito en la categoría de mejor cinta en lengua extranjera, un honor que México no ha ganado pese a haber competido en ocho ocasiones previas: desde 1960 con "Macario" de Roberto Galvadón, hasta 2011 con “Biutiful” de Alejandro González Iñárritu.

También podría llevarse los premios a la mejor película y dirección. Sería la primera vez que una cinta en lengua extranjera se alce con el máximo honor de la noche, y como director Cuarón sería el primer agasajado también a cargo de la cinematografía. Un Oscar a la mejor película premiaría además por primera vez a una latina en esta categoría: la productora venezolana de “Roma”, Gabriela Rodríguez. Y le daría a Netflix su primer Premio de la Academia como distribuidor del filme.

Asimismo, de ganar como director - un premio que Cuarón ya recibió en 2014 por “Gravity” - sería la quinta ocasión en seis años que el galardón recaiga en un cineasta mexicano, tras las victorias de Iñárritu en 2015 y 2016 (por “Birdman” y “The Revenant”) y Guillermo del Toro recién el año pasado (por “The Shape of Water”).

Pero este año el Oscar a la mejor película no está tan definido como en otros años, pues no hubo gran consenso a lo largo de una temporada de premios en la que múltiples cintas fueron galardonadas (incluidas algunas no nominadas). Las candidatas son, además de “Roma”, “A Star Is Born”, “Green Book”, “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, “Vice” y “The Favourite”, quien también llega con 10 nominaciones.

Y aunque Cuarón fue galardonado en meses recientes con el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos, muchos quisieran ver triunfar al veterano Spike Lee por “BlacKkKlansman” en lo que sería el primer Oscar al mejor director para un cineasta afroamericano. Lee ha sido nominado en dos ocasiones previas, a mejor guion por “Do the Right Thing” (1989) y mejor documental por “4 Little Girls” (1998), e incluso recibió un Oscar honorario en 2015, pero el realizador de 61 años no ha ganado ningún Premio de la Academia en competencia.

Rodada en blanco y negro, “Roma” sigue a la empleada doméstica Cleo (Yalitza Aparicio), que trabaja devotamente para una familia que vive en el barrio de la Roma, en la capital mexicana. La vida familiar, en apariencia inmaculada, se está resquebrajando: el padre deja a su esposa (Marina de Tavira).

La historia transcurre en medio del tumulto del México de principios de los 70, incluidas las manifestaciones estudiantiles que en 1971 derivaron en una masacre por parte de un grupo de choque respaldado por las autoridades. La sociedad se está deshilachando y las mujeres de la casa, Cleo entre ellas, parecen llevarse la peor parte mientras intentan sacar a flote a la familia de cuatro hijos.

Desde que se estrenó en agosto en el Festival de Cine de Venecia, donde se alzó con el León de Oro, ha cosechado premios que incluyen el Globo de Oro a la mejor película extranjera y el BAFTA del cine británico tanto a mejor película como a mejor película en lengua no inglesa. Sus nominaciones al Oscar también incluyen cinematografía y edición, igualmente de Cuarón, así como mejor actriz por el trabajo de la debutante Aparicio y mejor actriz de reparto para la veterana De Tavira.

Aparicio, quien tiene algunos diálogos en lengua mixteca, es la primera actriz de origen indígena postulada y ha sido una sensación esta temporada de premios, decorando múltiples portadas de revistas y recibiendo grandes elogios por su sublime interpretación. Pero todo parece indicar que el Oscar será finalmente de Glenn Close, quien ha arrasado esta temporada de premios por su papel de la esposa devota de un escritor laureado con el Nobel de Literatura en “The Wife”.

Esta es la séptima nominación para Close, que compitió por primera vez por “The World According to Garp” en 1983, y sería su primera victoria. También se miden en esta categoría Olivia Colman por su papel de la reina Ana en “The Favourite”, Lady Gaga como una cantante emergente en “A Star Is Born” y Melissa McCarthy como una escritora condenada por falsificar cartas de famosos en la cinta basada en hechos reales “Can You Ever Forgive Me?”.

De Tavira, en tanto, figura en su categoría con Amy Adams por “Vice”; Emma Stone y Rachel Weisz por “The Favourite” y Regina King por “If Beale Street Could Talk”, esta última con grandes posibilidades de ganar.

En cuando a las actuaciones masculinas, Rami Malek se perfila como el favorito a mejor actor por su encarnación del cantante de Queen Freddy Mercury en la cinta biográfica “Bohemian Rhapsody”. Compite con Christian Bale por su papel del ex vicepresidente Dick Cheney en “Vice”; Bradley Cooper como un astro de la música apagándose en “A Star Is Born”; Willem Dafoe por su representación de Vincent van Gogh en “At Eternity’s Gate”y Viggo Mortensen como el chofer blanco de un músico negro en 1962 en “Green Book”.

Mahershala Ali parece tener asegurado el premio al mejor actor de reparto por su interpretación del músico en “Green Book”, aunque Sam Elliott es también un favorito por su papel del hermano de Cooper en “A Star Is Born”. Los demás nominados son Adam Driver por “BlacKkKlansman”, Richard E. Grant por “Can You Ever Forgive Me?” y Sam Rockwell por “Vice”.

Por primera vez desde 1989 la ceremonia de los Premios de la Academia no tendrá un anfitrión luego que Kevin Hart renunciara en diciembre en medio de críticas por tuits homofóbicos que hizo años atrás (el actor se disculpó eventualmente). Sin embargo, los productores Donna Gigliotti y Glenn Weiss confían en que tendrán una gala entretenida con la participación de un grupo ecléctico de presentadores que incluyen a Barbra Streisand, el chef José Andrés y la tenista Serena Williams, y las actuaciones de luminarias como Queen.

"Pienso que el espectáculo está en muy buena forma", dijo Gigliotti. "Nos sentimos muy bien del modo en que está fluyendo con nuestros presentadores”.