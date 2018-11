Los Ángeles, California — “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” debutó al tope de las recaudaciones del fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá, con $62.2 millones, según cálculos de los estudios dados a conocer el domingo.

La oferta más reciente del multiverso Harry Potter no alcanzó a la primera de la serie, “Fantastic Beasts and Where to Find Them” de 2016, que debutó con $74 millones.

“Dr. Seuss' The Grinch”, con $38.1 millones, y “Bohemian Rhapsody”, con $15.7 millones, fueron segunda y tercera en las recaudaciones.

Recaudaciones estimadas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Comscore. Las cifras finales se darán a conocer el lunes.

1. “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, $62.2 millones.

2. “Dr Seuss' The Grinch”, $38.1 millones.

3. “Bohemian Rhapsody”, $15.7 millones.

4. “Instant Family”, $14.7 millones.

5. “Widows”, $12.3 millones.

6. “The Nutcracker and the Four Realms”, $4.7 millones.

7. “A Star Is Born”, $4.3 millones.

8. “Overlord”, $3.8 millones.

9. “The Girl in the Spider's Web”, $2.5 millones.

10. “Burn The Stage: The Movie”, $2.3 millones.