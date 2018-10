El cineasta mexicano Guillermo del Toro prepara su debut como director de un largometraje de animación en Netflix con el proyecto que ha sido la pasión de su vida, "Pinocchio", que escribirá y producirá como un musical en "stop motion".

Según informó la plataforma estadounidense en un comunicado, "Pinocchio" será la siguiente película de Del Toro después de "The Shape of Water", que obtuvo cuatro premios Óscar en la edición de este año, incluyendo mejor director y mejor película. El director ambientará esta nueva versión del clásico cuento de Pinocchio en 1930 en Italia.

"Ninguna forma de arte ha influido tanto en mi vida y en mi trabajo como la animación, y no he tenido una conexión personal tan profunda con ningún personaje en la historia como con Pinocchio", señaló el director de "El laberinto del fauno".

"En nuestra historia, Pinocchio es un alma inocente con un padre indiferente que se pierde en un mundo que no puede comprender. Se embarca en un viaje extraordinario tras el que comprenderá más profundamente a su padre y al mundo real", según el cineasta mexicano, que dice haber querido hacer esta película toda su vida.

Este proyecto supone un paso más en la relación de Netflix con Guillermo del Toro, creador de la serie de televisión ganadora de un premio Emmy "Trollhunters", producida por DreamWorks.

También es el creador de la próxima serie de Netflix "Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight".

Melissa Cobb, vicepresidenta de Kids and Family en Netflix, destacó que a lo largo de su carrera Del Toro "ha demostrado su dominio inspirando a la gente a través de sus mundos mágicos llenos de magníficos personajes inolvidables, desde los monstruos en 'El laberinto del Fauno' hasta la criatura acuática en "The Shape of Water".

Netflix espera que la producción comience este otoño.