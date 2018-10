Johnny Depp y su icónico personaje Jack Sparrow, dejarían de formar parte de la saga "Pirates of the Caribbean". Así lo dio a conocer el portal inglés Daily Mail, quien tuvo acceso a una breve entrevista con el guionista de la franquicia, Stuart Beattie.

De acuerdo a las palabras del escritor, y tras cinco películas, Disney estaría planeando un nuevo inicio que no contemplaría al Capitán Sparrow.

Depp, de 55 años, tuvo su última aparición en la saga con "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", estrenada en 2017 y que logró recaudar $794 millones, cerca de $200 millones menos que su antecesora ("Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides").

"Creo que ha tenido una gran carrera. Obviamente, él ha hecho a ese personaje suyo y se ha convertido en el personaje por el que es más famoso ahora", dijo el guionista en la alfombra roja de un evento en Hollywood.

"Lo niños de todo el mundo lo aman por este personaje así que creo que ha sido genial para él, ha sido genial para nosotros y estoy muy feliz por eso", añadió.

De ser confirmada la noticia, este sería un nuevo golpe para Depp, quien se ha visto cuestionado por denuncias de maltrato presentadas en su contra por parte de su exesposa, Amber Heard, y también por personas que han trabajado junto a él en los últimos años.