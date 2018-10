La actriz estadounidense Julia Roberts reconoció que a pesar de amar las comedias románticas, que tanto éxito le dieron a su carrera artística, ahora ya no está dispuesta a participar en películas de ese género.

Durante su visita al programa Entertainment Tonight, la actriz de 50 años dice que actualmente le interesan otro tipo de proyecto y solo regresaría al romanticismo, pero ya no como protagonista.

"A menos de que me den el papel de la madre de quien esté teniendo una relación romántica en la película, no creo que vaya a volver a estar en una comedia romántica”, aseguró la protagonista de Pretty Woman.

Pero no dejó de reconocer que ese género la llevó a la fama en Hollywood, con películas como Runaway Bride y My Best Friend's.

"Hubo un momento en mi carrera en el que la gente pensaba que había optado por hacer sólo comedias románticas, que las amo, me encanta estar en ellas, me encanta verlas, pero a veces, simplemente no funcionan en cierto punto de la experiencia de la vida”, precisó.

"No se trata de la edad, solo se trata de lo que la gente sabe que tú sabes", aseguró la afamada actriz.

A su parecer, las protagonistas de las comedias románticas son ingenuas e inexpertas y que a su edad, ya no le favorece interpretar ese tipo de papeles, ya que el público ya no le compra esa idea.