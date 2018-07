Los Ángeles — La cinta de dinosaurios “Jurassic World: Fallen Kingdom” dominó la taquilla de Estados Unidos y Canadá por segundo fin de semana consecutivo, de acuerdo con cálculos publicados el domingo. La película ha recaudado 932.4 millones de dólares a nivel internacional hasta la fecha, cada vez más cerca de llegar a la marca de los 1,000 millones de dólares.

La secuela recaudó 60 millones de dólares en su segundo fin de semana en las salas norteamericanas, aumentando su total nacional a 264.8 millones de dólares, según cálculos publicados por los estudios de cine.

Sin embargo, los dinosaurios no acapararon toda la atención. La cinta animada “Incredibles 2” se colocó en segundo sitio con 45.5 millones. El público norteamericano acudió en más números de lo esperado a ver “Sicario: Day of the Soldado” y “Uncle Drew”.

La secuela de “Sicario”, protagonizada por Josh Brolin y Benicio del Toro recaudó 19 millones de dólares. La comedia sobre básquetbol “Uncle Drew”, con la actuación de las estrellas de la NBA Kyrie Irving y Shaquille O’Neal, se llevó 15.5 millones.