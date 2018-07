A casi cuatro meses de que sea estrenada, se lanzó el tráiler de "Bohemian Rhapsody", película que retrata la vida de los integrantes de la banda británica Queen, principalmente la de su líder Freddie Mercury.

El vídeo fue publicado en YouTube, en la cuenta oficial del grupo británico, donde se pone de manifiesto que la músuca es lo importante para la banda británica.

Las imágenes también presentan algunos de los conciertos de Queen, donde sus fans no dejan de aplaudir o corear sus canciones como "Bohemian Rhapsody", título que da nombre a la cinta biográfica.

De fondo se pueden escuchar algunos de los éxitos de la banda británica como “Killer Queen”, “We Will Rock You” y “We Are the Champions”, entre otras.

El vídeo de casi tres minutos lleva más de 239,000 visitas en solo unas cuantas horas.

La película cuenta la historia y las aventuras de los músicos británicos, desde cómo se formó la banda, hasta disfrutar sus grandes éxitos y disfrutar de la fama.

Además de Freddie Mercury, la banda estuvo integrada por Roger Taylor, John Deacon y Brian May. La banda se formó en 1970.

El encargado de dar vida a Mercury es el actor estadounidense, de origen egipcio, Rami Malek, que metido en su papel disfruta de representar a uno de los músicos más importantes a nivel mundial.

El singular estilo intérpretativo llevó a la banda a conquistar al público de todo el mundo.



"Bohemian Rhapsody", dirigida por Dexter Fletcher y Bryan Singer, se estrenará el próximo 2 de noviembre.



El primer tráiler fue lanzado en mayo pasado.