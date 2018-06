La nueva película de Quentin Tarantino ha generado grandes expectativas en la industria cinematográfica. El cineasta, doble ganador del Oscar, regresará a la pantalla grande con un elenco repleto de estrellas y una dramática historia.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino y Burt Reynolds, son solo algunos de los actores que formarán parte de "Once Upon a Time in Hollywood", un filme inspirado en el asesinato de Sharon Tate (1969).

La trama tiene lugar en Los Ángeles, California, en 1969, en pleno apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas serán Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de wésterns televisivos, y su doble de acción, Cliff Booth (Pitt). Ambos tienen problemas para triunfar en el cine, y ven una salida al conocer a Sharon Tate, una vecina muy famosa de Rick.

La cinta se encuentra en plenas grabaciones, y hasta ahora se desconocía cómo se iba a adaptar a los personajes a la época.

Fue el propio Leonardo DiCaprio quien decidió adelantar el look que llevarán Pitt y él en la película compartiendo una foto en su cuenta de Instagram.

First look. #OnceUponATimeInHollywood Una publicación compartida por Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 27 de Jun de 2018 a las 6:00 PDT

La imagen llega casi a 2 millones de me gusta.

Sharon Tate era la esposa del director Roman Polanski, y fue una de las nueve personas que murieron a manos de Charles Manson y su secta "La Familia".

Los crímenes concretados por esta organización, conmocionaron a la sociedad estadounidense y marcaron un punto aparte en la contracultura de los años '60.

"Once Upon a Time in Hollywood", será la primera película de Tarantino que no contará con el respaldo del productor Harvey Weinstein, cuya reputación se ha hundido tras una serie de acusaciones por agresión sexual.

El estreno del filme se espera para agosto de 2019.