Luego de que se diera a conocer la muerte del escritor y creador estadounidense Stan Lee, los famosos han recurrido a las redes sociales para expresar sus condolencias.

Lee murió este lunes a los 95 años en el Centro Médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles, California.

Lee fue el creador de los superhéroes del Universo Marvel, personajes que han logrado fama en la pantalla grande, como Spiderman, Iron Man, Thor, Hulk, entre otros.

"Nunca habrá otro Stan Lee. Durante décadas proporcionó, tanto a jóvenes como a viejos, aventuras de escape, consuelo, confianza, inspiración, fuerza, amistad, alegría, amor y amabilidad. Deja una huella indeleble en tantas vidas", escribió Chris Evans, actor que ha dado vida a Captain America.

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!!