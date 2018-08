Estaba en medio de los talleres de Miss Universe Puerto Rico 2018 cuando Larissa Santiago, Miss Fajardo, recibió la oferta de su vida: convertirse en la doble de la estrella de Hollywood, Anne Hathaway, en la película “The Last Thing He Wanted”.

Esta película, que acaba de rodarse entre Puerto Rico y Miami, coprotagonizada por los actores Ben Affleck y Willem Dafoe, es una historia de misterio, drama y crimen que estrena en el 2019.

La oportunidad le llegó a la joven boricua por su gran parecido con la ganadora de un Oscar, en el 2013,como Mejor actriz de reparto en el filme “Los Miserables”.

“Cuando me inscribí en el certamen me mudé a la isla y necesitaba conseguir un trabajito, así que fui a diferentes agencias de publicidad para informarles que estaba disponible. Uno de los agentes me dijo ‘te pareces mucho a una actriz que va a filmar en Puerto Rico’. Enviaron mi foto a la audición y tuve un ‘call back’ para ser elegida entre cinco chicas. Me colocaron de pie al lado de Anne y me eligieron, tengo hasta la misma altura de ella, 5’8”, contó.

La decisión estuvo a cargo de la directora afroamericana Dee Rees, que fue nominada para un Oscar en 2017 por la película ‘Mudbound’, señaló la joven, quien compite por segunda ocasión por la corona de MUPR (Miss Universe Puerto Rico).

Larissa, quien estudió por cuatro años en The Lee Strasberg Theatre & Film Institute, confesó que Anne ha sido su actriz preferida desde antes de conocerla.

“Al principio, al verla tan cerca de mi todo el tiempo, me dio nervios porque no todos los días tienes a una actriz tan famosa y experta a tu lado. Ya después se me fue el susto y me acostumbré a la idea de que somos colegas y estamos trabajando juntas en una producción”, contó.

La candidata a reina de belleza explicó en qué consiste el trabajo de una doble, labor que realiza por primera vez. “Soy la persona que se para frente a la cámara mientras colocan las luces, mi deber era observarla a ella más allá de tecnicismos. Se debe tener el mismo color de piel de la actriz, las facciones, la simetría del rostro, para que logre el efecto de que somos iguales”.

“Cuando Anne estaba filmando la escena yo estaba en los monitores para observar lo que se grababa, para copiar los próximos ángulos de cámara. Este trabajo ha sido la mayor inspiración de mi carrera, mi mejor escuela, porque pude ver las decisiones que ella hizo como actriz a la hora de interpretar al personaje”, explicó Larissa.

De la actriz neoyorquina expresó que es toda una profesional.

“Depende de la escena que tenga, se puede ver más abierta a conversar. Como no me gusta molestar, observaba todo y, mientras más callada estaba ella, más enfoque emocional mostraba. Fue una validación de lo que yo conozco como actriz y me ha dado la confianza para seguir actuando. Soy mejor actriz después de observarla a Anne Hathaway en dos meses de filmación”, afirmó.

Anne le da su bendición

La representante de Fajardo aprovechó el tiempo para comentarle a Anne que estaba compitiendo en el Miss Universe Puerto Rico.

“Ella me felicitó y me deseó éxito, luego me dio un abrazo y su bendición. Todo el mundo en la producción nos confundía. Como era la primera en llegar al estudio, antes que Anne, me podían ver mejor”.

Lista para ganar

Alcanzados los 27 años de edad, Larissa es consciente que esta es su última oportunidad para participar en Miss Universe, por lo que confía en todos sus talentos para coronarse como la nueva reina el 20 de septiembre en el espectáculo que emitirá WAPA desde el Centro de Convenciones de Santurce.

“Me he lanzado a participar con la confianza de que voy a ser exitosa y todo lo que necesito para hacerlo el Universo lo va a proveer para que yo pueda inspirar a las demás personas”, afirmó.

Miss Fajardo también destacó que este año existe una unión muy bonita entre todas las candidatas.

“No he visto a ninguna candidata hablar cosas negativas de las demás. Existe competencia, pero con nosotras mismas porque todas están tan unidas que vamos a presentar un show de primera, y yo estaré junto a Miss Trujillo, Karla Díaz y Miss Vieques, Melissa Ayala”.