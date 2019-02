Este domingo se conocerán los nombres de los ganadores de las 24 categorías de los Óscar 2019.

Sin embargo, las casas de apuestas y los críticos ya tienen a sus favoritos. Conoce un recuento de las predicciones que inundan las redes sociales y el mundo web.



Para hacer este resumen de posibles ganadores en las principales categorías tomamos un informe de "Forbes" que cita los porcentajes de casas de apuestas en Estados Unidos.

También los pronósticos de los periodistas de la agencia AP, que, además de advertir quiénes serán los vencedores, dan su opinión sobre los resultados que serían más justos.

De acuerdo a esa información, estas son las predicciones para el Óscar 2019.

MEJOR PELÍCULA

Las nominadas son:

"Black Panther"

"BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"The Favourite"

"Green Book"

"Roma"

"A Star Is Born"

"Vice"

Ganadora según las apuestas:

"Roma"

"Roma" es la candidata en todos los casos, ya que paga apenas dos libras por cada siete apostada en su favor. "Green Book: Una amistad sin fronteras" está en segundo lugar, con 9/2, seguido por "The Favourite" (8/1), "El infiltrado del KKKlan" (25/1), "Black Panther" (33/1), "Bohemian Rhapsody" y "A Star is Born", ambas con 40/1 y como candidato a romper la banca en caso de alzarse con el premio central, "Vice", con 100/1.

Ganadora según los críticos:

"Roma"

*Los reporteros de cine de The Associated Press Lindsey Bahr y Jake Coyle pronostican quiénes se llevarán los principales premios este domingo en los Oscar.

Según Bahr:

Ganará: "Roma".

Debería ganar: "A Star Is Born".

"A Star Is Born" realmente debería ganar Mejor película, aunque probablemente no lo logre. "Roma" es maravillosa, pero me temo que es una de esas películas que no será vista una y otra vez y de la que no se hablará mucho en cinco o 10 años, mientras que "A Star Is Born" no solo es maravillosa, sino que ya se siente como un clásico. Y eso es algo especial.

Según Coyle:

Ganará: "Roma".

Debería ganar: "Black Panther".

Los premios de los sindicatos, que generalmente señalan el camino, han apuntado en todas direcciones, por eso es difícil pronosticar este galardón. El ímpetu está con "Roma" gracias, en parte, a una impresionante campaña de Nerflix y debido a que, bueno, es una cinta bastante extraordinaria. Pero "Black Panther" y la respuesta que ésta provocó representó la cumbre cultural de las películas, algo que algunos dudaron sería posible. Wakanda para el 24 de febrero.





MEJOR ACTRIZ

Las nominadas:

Yalitza Aparicio, "Roma"

Glenn Close, "The Wife"

Olivia Colman, "The Favourite"

Lady Gaga, "A Star Is Born"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?"

Ganadora según las apuestas:

Glenn Close por "The Wife"

Glenn Close , que viene imponiéndose en las ceremonias previas, es la candidata a vencer, ya que paga nueve libras por cada dos apostadas por la actriz. La británica Olivia Colman (4/1), gracias a su reina Ana en "The Favourite", y su triunfo en el Bafta está segunda entre las candidatas. Lady Gaga por "A Star Is Born" (18/1) y Yalitzia Aparicio (50/1) en "Roma" son consideradas triunfadoras más que improbables, aunque Melissa McCarthy no ha sido siquiera tomada en cuenta por las casas de apuestas.

Ganadora según los críticos:

Glenn Close por "The Wife"

Según Bahr:

Ganará: Glenn Close, "The Wife".

Debería ganar: Olivia Colman, "The Favourite".

La creencia popular es que Glenn Close merece un Oscar desde hace mucho. Por fortuna, es verdaderamente maravillosa en "The Wife" como la esposa servicial de un escritor recién laureado con el premio Nobel. Un "Oscar a la trayectoria" no es un mal sentimiento y definitivamente no sería un "Óscar de lástima". Pero el amor definitivamente no tiene límites cuando hablo de mi propia apreciación de Olivia Colman como la reina Ana en "The Favourite", que podría ser pasada por alto porque Colman no ha sido una figura constante en el circuito de premios (estaba ocupada filmando "The Crown", una excusa completamente razonable).

Según Coyle:

Ganará: Glenn Close, "The Wife".

Debería ganar: Glenn Close, "The Wife".

No hay una sola mala selección en este grupo y hubo otras actrices dignas que no lograron la nominación. Quizás haya cabida para un premio para Colman, cuya reina Ana fue una delirante pila de emociones. Pero siento que este trofeo le pertenece a Close, cuya sutil interpretación en "The Wife" rebosa con el tipo de complejidad que pueda ser (y en el caso de Close ha pasado) ignorado por los Premios de la Academia.

MEJOR ACTOR

Los nominados son:

Christian Bale, "Vice"

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Willem Dafoe, "Van Gogh: At Eternity's Gate"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen, "Green Book"

Gabador según las apuestas:

Rami Malek por "Bohemian Rhapsody".

Rami Malek con su interpretación de Freddy Mercury en "Bohemian Rhapsody" hace perder dinero a quien quiera apostar por su muy segura estatuilla de la Academia (1/4). A Malek le siguen de cerca Christian Bale (7/2) por su interpretación de Dick Cheney en "Vice" ("El vicepresidente"); Bradley Cooper (16/1), por "Nace una estrella"; Viggo Mortensen (33/1), por "Green Book" y Willem Dafoe (50/1), por "Van Gogh, a las puertas de la eternidad".

Ganadora según los críticos:

Rami Malek por "Bohemian Rhapsody".

Según Bahr:

Ganará: Rami Malek,"Bohemian Rhapsody".

Debería ganar: Bradley Cooper, "A Star Is Born".

El que Rami Malek de algún modo se haya convertido en la opción por consenso todavía me desconcierta un poco, en especial porque Bradley Cooper ofreció la actuación de su vida como el triste, dulce, terrible y trágico Jackson Maine. Se sintió más real que el esterilizado Freddie Mercury de "Bohemian Rhapsody", eso de seguro.

Según Coyle:

Ganará, Rami Malek por "Bohemian Rhapsody".

Debería ganar: Willem Dafoe, "At Eternity's Gate".

En un año lleno de interrogantes, la victoria de Malek parece casi segura. Su actuación es el tipo de espectáculo que les encanta a los votantes del Oscar 2019. Pero otra cinta biográfica, "At Eternity's Gate" de Julian Schnabel, incluye una interpretación mucho más minuciosa y profundamente sentida: la de Dafoe como Vincent Van Gogh. Por segundo año consecutivo, Dafoe (nominado en 2018 por "The Florida Project") no ganará el Óscar que se merece.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Las nominadas:

Amy Adams, "Vice"

Marina de Tavira, "Roma"

Regina King, "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone, "The Favourite"

Rachel Weisz, "The Favourite"

Ganadora según las apuestas:

Regina King por "If Beale Street Could Talk".

La actriz lidera las apuestas de Ladbrokes con 4/7. Le siguen Amy Adams con 3/1, Rachel Weisz con 6/1, y mucho más distantes Emma Stone con 20/1 y la mexicana Marina de Tavira con 25/1.

Ganadora según los críticos:

Regina King por "If Beale Street Could Talk".

Según Bahr:

Ganará: Regina King, "If Beale Street Could Talk".

Debería ganar: Regina King, "If Beale Street Could Talk".

A veces "ganará" y "debería ganar" coinciden, y definitivamente esto sucede con la desgarradora interpretación de Regina King como Sharon Rivers, una madre y casi abuela protectora que haría lo que sea por mantener intacta la familia de su hija. Ella es la base y el corazón latente de "If Beale Street Could Talk".

Según Coyle:

Ganará: Rachel Weisz, "The Favourite".

Debería ganar: Regina King, "If Beale Street Could Talk".

Regina King es la favorita y lo merece. Pero existe la posibilidad de que no se lleve la estatuilla; King no fue nominada a los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, cuyas selecciones suelen correlacionarse. Eso dejaría una puerta abierta para Rachel Weisz, quien ganó el premio BAFTA del cine británico. El amor por "The Favourite" y su magnífico elenco podría sentirse en algunas categorías, incluida esta.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Los nominados:

Mahershala Ali, "Green Book"

Adam Driver, "BlacKkKlansman"

Sam Elliott, "A Star Is Born"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell, "Vice".

Ganador según las apuestas:

Mahershala Ali por "Green Book"

Mahershala es el favorito en Betfair con apuestas 1/14. Le sigue Richard E. Grant con 8/1. Sam Elliott va con 16/1, Adam Driver con 33/1, y muy lejano el talentoso Sam Rockwell con 50/1.

Ganador según los críticos:

Mahershala Ali por "Green Book"

Según Bahr:

Ganará: Mahershala Ali, "Green Book".

Debería ganar: Sam Elliott, "A Star Is Born".

A estas alturas Mahershala Ali parece el único premio seguro para "Green Book" y no será inmerecido. Ali le da una complejidad digna al fascinante personaje de Dr. Don Shirley, pero, al igual que ocurre en "The Favourite", es realmente un papel coprotagónico. ¿Y existe una sola imagen que pueda evocar tantas emociones como la de Sam Elliott alejándose con lágrimas tras dejar a su afligido medio hermano en casa en lo que posiblemente sea la última vez? Es una actuación de reparto perfecta.

Según Coyle:

Ganará: Mahershala Ali, "Green Book".

Debería ganar: Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"

Una avenida imprevista para una campaña exitosa al Oscar se transmite actualmente por HBO en "True Detective". Así como Matthew McConaughey lo hizo hace unos años antes de ganar por "Dallas Buyers Club", Mahershala Ali está demostrando cada domingo lo bueno que es. Una victoria para Ali, dos años después de ganar el mismo premio por "Moonlight", sería algo que aplaudir. Pero también lo sería un Óscar para Richard E. Grant, un brillante actor de carácter que ha disfrutado más que ningún otro los reflectores del Oscar.

MEJOR DIRECTOR

Los nominados:

Spike Lee, "BlacKkKlansman"

Pawel Pawlikowski, "Cold War"

Yorgos Lanthimos, "The Favourite"

Alfonso Cuarón, "Roma"

Adam McKay, "Vice"

Ganador según las apuestas:

Alfonso Cuarón por "Roma".

Alfonso Cuarón (1/20) es, como Malek, ganador seguro del Óscar, tanto para la industria como para quienes son afectos a las apuestas. Como segunda opción, muy lejos, para los apostadores, se encuentran Spike Lee (9/1); el griego Yorgos Lanthimos (33/1) por su filme "La favorita"; el polaco Pawel Pawlikowski (33/1), director de "Cold War", y Adam McKay (50/1), por su trabajo en "El vicepresidente".

Ganador según los críticos:

Ganará: Alfonso Cuarón por "Roma".

Según Bahr:

Ganará: Alfonso Cuarón, "Roma".

Debería ganar: Spike Lee, "BlacKkKlansman".

Cuarón hizo un trabajo extraordinario al escribir, dirigir y filmar "Roma", que se siente como una épica aunque su historia es de hecho muy pequeña y contenida. Pero "BlacKkKlansman" de Lee es el gran logro cinematográfico a celebrar en la categoría de dirección. Lee ha hecho de esto más que la suma de sus partes, más que solo una excelente película: es una denuncia divertida e inolvidable de la deplorable fundación de la industria del cine y del país.

Según Coyle:

Ganará: Alfonso Cuarón, "Roma".

Debería ganar: Spike Lee, "BlacKkKlansman".