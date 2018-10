Tom Cruise está de regreso como el intrépido piloto Pete "Maverick" Mitchell. A sus 56 años, el actor protagonizará la secuela de "Top Gun", la que llevará por nombre "Top Gun: Maverick".

Tras anunciar los inicios del rodaje a fines de mayo, medios del espectáculo captaron esta semana las primeras imágenes de Cruise participando de las grabaciones.

El protagonista de la saga "Misión Imposible", aparece sobre una motora luciendo su clásica chaqueta de aviación. Los seguidores del actor, resaltaron el aspecto juvenil del personaje.

Esta segunda parte, se centrará en la llegada de los drones a las Fuerzas Armadas, donde los pilotos deberán adaptarse a las nuevas tecnologías para evitar quedar obsoletos.

Maverick is back!! Tom Cruise spotted on set of the new Top Gun sequel being filmed down near San Diego.



You down for this?



Side note: How does he not age??



See all the pix here: https://t.co/uhIMeW8BxP#TomCruise #TopGun #TopGunMaverick pic.twitter.com/N2Im7wKVcb