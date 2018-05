Con la participación de 21 películas puertorriqueñas abre hoy la novena edición del Puerto Rico Queer Filmfest, que se celebrará hasta el 23 de mayo en el cine Fine Arts de Miramar.

Es la primera vez desde que comenzó este evento que hay tanta representación de producciones nacionales, entre las que figuran cortometrajes y documentales.

Víctor González, director de este Festival Internacional de Cine Gay, Lésbico, Bisexual y Transgénero, también conocido como el Puerto Rico Queer Filmfest, catalogó como un “hito” la alta participación de producciones boricuas, destacando la necesidad que existe de conocer esas historias que se han tratado de invisibilizar.

“Yo creo que los puertorriqueños y las comunidades queer están ávidas y necesitadas de contar y de mostrar sus historias y de mostrar que son historias necesarias, de las cuales tenemos que hablar, tenemos que visibilizar y que son parte de nuestra cotidianidad”, puntualizó González.

“Ser familia”

Entre los títulos nacionales que participarán en la sección llamada Boriqueer se encuentra el documental “Ser familia”, de la cineasta Teresa Prévidi. Este trabajo narra la lucha de Milagros “Mili” Vélez y Ángeles “Angie” Acosta por lograr la adopción de su hija. Esta pareja hizo historia al ser el primer matrimonio del mismo sexo que logró que se le reconociera el derecho a la adopción.

Prévidi, quien es amiga personal de la pareja, logró durante varios meses documentar el proceso, con el fin de que se observen las disparidades e injusticias que viven otras personas por el simple hecho de romper con la heteronorma.

“La historia yo la cuento desde mi persona y desde mi experiencia como una mujer que sin problema me pude casar porque me casé con un hombre y pude tener una hija sin mayor problema. Era como compararse uno desde la posición heterosexual que no tiene ninguna de esas dificultades para un poco decir 'bueno, es injusto que otra gente tenga que pasar por esto cuando todos deberíamos tener el mismo derecho'”, explicó la cineasta sobre el proyecto, que estrena hoy y se repite el lunes como parte del festival.

Prévidi comentó que el trabajo pretende varias cosas, entre ellas, que se pierda el miedo a hablar sobre familias diversas y que se rompa con los mitos que alimentan el desconocimiento y conducen a los prejuicios”.

“El documental está hecho para que se pueda llevar a distintos foros y se hable sobre el tema. Que la gente pierda el miedo porque yo creo que hay mucha fantasía entorno a esto de la homosexualidad y un miedo a lo otro, y no. Si ven la película es la historia de dos mujeres extraordinarias, pero en realidad dos mujeres comunes y corrientes, que han formado su familia como cualquier otra. Y eso es lo que se quiere llevar, que podamos hablar de esto sin temores, de frente y hacer entender que los derechos los debemos de tener todos y hay que defenderlos”, expresó la también profesora de cine de la Universidad del Sagrado Corazón.

Diversidad

Además del trabajo de Prévidi, en el Puerto Rico Queer Filmfest se presentará una serie de cortometrajes nacionales donde se abordarán historias sobre la homofobia en el seno familiar, el VIH, la vejez y las realidades de las personas transexuales en Puerto Rico, entre otras.

En cuanto a la participación internacional, en esta novena edición se presentará una variedad de títulos latinoamericanos, destacándose “Tinta bruta” (Brasil), “Las Herederas” (Paraguay), “Mi mejor amigo” (Argentina) y “Abrázame como antes” (Costa Rica). También se proyectarán filmes aplaudidos en festivales como los de Cannes, Berlín, Toronto y Sundance, entre ellos “We the Animals (Estados Unidos), ”120 latidos por minuto” (Francia) y filmes sobre los legendarios artistas Chavela Vargas y Tom of Finland.

“La base de nuestra programación es bastante diversa y se concentra en cinematografía que, por lo general, no llega a las salas de cine en Puerto Rico ni a las plataformas digitales, o sea, que en ese sentido las piezas que verán aquí son únicas, de festival”, comentó el director del festival. González recordó que esta novena edición estaba pautada para celebrarse en noviembre, pero debido al embate del huracán María se estableció esta nueva fecha, que coincide con el Día Internacional Contra la Homofobia, el cual se conmemora hoy, 17 de mayo.

“Es un día que se celebra internacionalmente y donde se hacen diversas actividades en un reclamo de justicia para la comunidad LGBTT. Por eso decidimos ubicar el inicio del festival ese día que tiene tanto valor y significado para las comunidades queer”, manifestó el gestor del evento, que cuenta con el respaldo del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica y la Comisión de Derechos Civiles.

Al reflexionar sobre estos nueve años, destacó que ha sido un proyecto de “resistencia y visibilidad” que no hubiese sido posible sin la alianza de diferentes sectores de la comunidad LGBTT del país.

“Yo creo que si llevamos nueve años es porque esas alianzas de amistad, de colaboración, de solidaridad, han funcionado. Y el reflejo está que llevamos nueve años consecutivos sin detenernos. No hay huracán que nos detenga porque la misma comunidad nos ayuda a armar este proyecto”, indicó el director, que también cuenta con un componente educativo mostrando trabajos en centros culturales y comunidades todo el año.

“Siempre tratamos de que una vez pase el festival mantengamos ese contacto con la comunidad para abrir otros espacios de conversación y colaboración”, explicó. González, por otro lado, reiteró la importancia de este evento, sobre todo en tiempos retatantes, donde urge repensar el país. “Este proyecto viene a visibilizar lo que es la diversidad y a inserta lo que son las comunidades LGBTT en el discurso social. Tenemos que ser parte de repensar hacia dónde nos vamos a mover porque definitivamente estamos en momentos donde hay que retomar el país”, opinó.

Por último, invitó al público a acudir a este festival, donde como en otros años se otorgarán premios del público y del jurado a los mejores filmes.