El afamado director Quentin Tarantino ha dado una nueva esperanza a todos su seguidores al plantear la posibilidad de filmar la tercera entrega de la popular saga “Kill Bill”, cuya primera parte fue lanzada en 2003 y la segunda parte debutó un año después, en 2004.

El cineasta estadounidense, reveló en una reciente entrevista que concedió y se puede escuchar en el podcast Happy Sad Confused, que ha platicado del tema con Uma Thurman, quien de confirmarse, retornaría a interpretar su reconocido papel de “Black Mamba”.

“Uma y yo hemos hablado recientemente de eso, francamente, para decirte la verdad. Lo he pensado un poco más. Estuvimos hablando de eso literalmente la semana pasada. Si alguna de mis próximas películas surgiera de una película anterior, sin duda sería Kill Bill Vol. 3”.

Esta no es la primera vez que Tarantino habla del tema, pues en 2004 había confesado que su intención siempre fue que "Kill Bill" fuera una trilogía.

"Sin duda pensé que esta sería mi 'Trilogía del dólar. Iba a hacer una cada diez años, pero necesito al menos 15 para volver a hacer esto. Ya tengo toda la mitología: Sophie Fatale heredará todo el dinero de Bill. Ella entrenará a Nikki, que se enfrentará a La Novia. Nikki merece su venganza tanto como La Novia merecía la suya. Incluso podría filmar un par de escenas mientras espero a que las actrices tengan la edad adecuada", reveló en aquel año a Entertainment Weekly.

Pero toda esta situación dio un giro radical ya que, cuatro años más tarde, en 2012, dijo: "No sabía si algún día habría un Kill Bill 3. Ya veremos, probablemente no", pero bastaron otros cuatro años para cambiar de opinión y confesar que "no estaba muy comprometido con eso, pero no le sorprendería si La Novia volviese antes de lo esperado”, develó el director al semanario estadounidense, Variety.

Todas estas declaraciones dejan claro que Quentin tiene la intención y desea rodar a tercera entrega, pero le ha dado mayor importancia a la filmación de otros proyectos independientes.