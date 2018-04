Los Ángeles (AP) — La cinta de acción de Steven Spielberg, "Ready Player One", encabezó las taquillas de cine en los Estados Unidos y Canadá este fin de semana.

Estimados de los estudios el domingo dijeron que la película ganó $53.2 millones en sus primeros cuatro días en 4,234 salas.

Basada en la popular novela de Ernest Cline y llena de referencias a la cultura popular de los ochenta, "Ready Player One" costó unos $175 millones.

Por su parte, la cinta "Tyler Perry's Acrimony" fue segunda en ingresos. Impulsado por una audiencia mayormente femenina, el filme, protagonizado por Taraji P. Henson recaudó $17.1 millones el fin de semana, seguida por "Black Panther", con $11.3 millones.

Las películas religiosas también compitieron por atención, incluyendo "I Can Only Imagine", que consiguió $10.8 millones, "Paul, Apostle of Christ" con $3.5 millones, y "God's Not Dead 3", con $2.6 millones.

A continuación, las ventas estimadas en las taquillas de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore. Las cifras finales serán publicadas el lunes.

1."Ready Player One”, $53.2 millones

2."Tyler Perry's Acrimony”, $17.1 millones

3."Black Panther”, $11.3 millones

4."I Can Only Imagine”, $10.8 millones

5."Pacific Rim Uprising”, $9.2 millones

6."Sherlock Gnomes”, $7 millones

7."Love, Simon”, $4.8 millones

8."Tomb Raider”, $4.7 millones

9."A Wrinkle in Time”, $4.7 millones

10."Paul, Apostle of Christ”, $3.5 millones