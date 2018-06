Una de las sagas animadas más populares de los últimos años llega a su fin. Se trata de "How to train your dragon", la cinta animada que DreamWorks lanzó en 2010 y que tendrá una tercera parte.

A través de YouTube, Dreamworks Animation mostró el primer tráiler de lo que será "How to train your dragon 3" cuatro años después del estreno de la segunda cinta de la saga.

Esta vez, Hipo (el vikingo) y Chimuelo (el dragón) finalmente descubrirán sus verdaderos destinos: ser el jefe del pueblo y gobernante de Berk a lado de Astrid, y ser el dragón líder de su propia especie, respectivamente.

Como ambos ascienden, la amenaza más oscura que han enfrentado, así como la aparición de una furia luminosa, pondrá a prueba los lazos de su relación como nunca antes.

Además la cinta desarrollará el romance que experimentará Chimuelo con una dragona blanca.

"How to train your dragon 3", del director Dean DeBlois, regresa junto al elenco de estrellas: F. Murray Abraham, Jay Baruchel, Cate Blanchett, America Ferrera, T.J. Miller y Kristen Wiig.

El estreno de la cinta está previsto para febrero del 2019.