A poco más de seis años del fallecimiento de Whitney Houston, un documental revela ahora que la cantante estadounidense sufrió abuso sexual cuando era una niña por parte de su prima, la cantante de soul Dee Dee Warwick.

Relacionados: El primer documental oficial sobre Whitney Houston estrenará en julio

Mary Jones, llamada "tía Jones", exasistente de la cantante, asegura que Whitney le confesó el abuso sexual que sufrió cuando era niña por parte de Dee Dee Warwick.

Esa versión fue confirmada por el propio hermano de la intérprete Gary Garland-Houston, quien además confiesa que él también fue víctima de su prima, cuando él tenía entre 7 y 9 años y Whitney tendría entre 1 y 3 años.

Dee Dee Warwick, que murió en el 2008, era 18 años mayor que Houston.

"Whitney" es el documental realizado por el cineasta escocés Kevin Macdonald y presentado en el Festival de Cine de Cannes que hace estas fuertes revelaciones sobre la vida de una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos a nivel mundial.

Macdonald presenta documentos, imágenes y testimonios inéditos sobre la agitada y polémica vida de la estrella del pop, entre ellas su matrimonio con el rapero Bobby Brown, con quien tuvo una hija, Bobbi Kristina Brown.

El documental fue financiado por la propia familia de Houston.

"Estas son revelaciones específicas que creo que harán que la gente comprenda con mayor profundidad quién era Whitney y, en muchos sentidos, la redimirá como persona", aseguró el productor de la cinta, Simon Chinn.

En ese sentido, la "tía Jones" asegura, en el documental, que fue el abuso que sufrió Whitney la que la hizo dudar de su sexualidad y que fue un factor que influyó en su adicción a las drogas.

Fue precisamente Jones, quien encontró muerta a la intérprete de "I Will Always Love You" en una bañera en el hotel Hilton de Beverly Hills, el 11 de febrero del 2012.

De acuerdo al reporte oficial, la muerte de la cantante se debió a que se ahogó accidentalmente en la bañera, provocado por una enfermedad cardíaca y el consumo de drogas.

Whitney tenía 48 años al momento de morir.

La vida de los hermanos Houston no fue nada fácil, ya que su mamá, la cantante y corista Cissy Houston realizaba giras por Estados Unidos, lo que la obligaba a dejar a sus hijos en casa de algunos familiares.

Fue en una de esas ocasiones, que los pequeños se quedaron encargados en la casa de Dee Dee Warwick cuando ocurrieron los abusos.

Whitney nunca habló del abuso sexual que sufrió por parte de su prima.

Se deja ver en la historia que cuando la protagonista de la película "Bodyguard" fue madre, siempre quiso llevar en sus giras a su pequeña Bobbi Kristina Brown, para evitar cualquier peligro.

La niña nació el 4 de marzo de 1993 y murió en julio del 2015 tras permanecer en coma durante seis meses luego de ser hallada inconsciente en una bañera.

El documental se estrenará el próximo 6 de julio.