La actriz puertorriqueña Rita Moreno no formará parte del elenco de la adaptación al cine del musical In the Heights, como publicó recientemente en la publicación HoIlywood Reporter.

El medio había dicho que la boricua, ganadora de un Oscar por su papel en West Side Story, estaría vinculada a la producción. Sin embargo, esta mañana ofreció una nueva versión de la información.

Warner Bros., compañía que producirá el filme, había indicado a Hollywood Reporter que estaba en negociaciones con la actriz pero luego confirmó que el panorama cambió.

“Representantes de la actriz, que está representada por Innovative Artists, dijeron que no se está discutiendo ninguna oferta ni hay negociaciones actualmente”, publicó Hollywood Reporter.

In the Heigths, escrito y dirigido por el boricua Lin-ManuelMiranda, ganó el premio Tony al Mejor Musical en 2008. La pieza se desarrolla en la comunidad de dominicanos de Washington Heights en la Ciudad de Nueva York y gira alrededor del dueño de una bodega que tiene sentimientos conflictivos sobre cerrar el negocio y retirarse a la República Dominicana tras heredar la fortuna de su abuela.

Hamilton estableció una nueva marca con 16 nominaciones al Tony, incluyendo Mejor Musical. En el 2016, el musical obtuvo el Premio Pulitzer de Drama y el Grammy al Mejor Álbum de Teatro Musical.

Moreno participa actualmente de la serie “One Day at a Time” de Netfix.