La actriz Scarlett Johansson enfrenta una serie de críticas tras conocerse que interpretará a un transexual en la película "Rub & Tug" bajo las órdenes del cineasta Rupert Sanders.



Basada en hechos reales, "Rub & Tug" narrará la historia de Jean Marie Gill, una mujer que se hacía pasar por un hombre y que regentaba una red de salones de masajes sexuales en Pittsburgh (EE.UU.) que le llevaron a enfrentarse tanto a las autoridades como a la mafia de la ciudad.

Johansson es criticada porque algunos señalan que el papel debería ser interpretado por un hombre transgénero.

Ante los comentarios, y según publica Bustle, el representante de la actriz habría declarado en un comunicado que todo el que no esté de acuerdo "se puede dirigir a los representantes de Jeffrey Tambor, Jared Leto o Felicity Huffman", quienes también han interpretado un papel similar y que han acabado recogiendo premios por ellos.

Incluso April Reign, impulsora de #OscarsSoWhite, ha pedido en Twitter a Johansson que rechace el papel porque "no necesita el dinero": "¿Por qué le quitaría el trabajo a un actor trans?".



I'm awaiting a statement from @TIMESUPNOW on this. Because clearly they understand the importance of having a trans actor play this role. Actions like those of Johannson have "kept underrepresented groups from reaching their full potential." From the front page of their website: pic.twitter.com/1piPDMu6Xd