Los creadores de "Sesame Street" demandaron a la distribuidora de la película "The Happytime Murders", protagonizada por la actriz estadounidense Melissa McCarthy por usar el nombre de la serie infantil en una parodia de marionetas para adultos.

De acuerdo a lo publicado por la revista Us Weekly, la demanda fue interpuesta por la compañía Sesame Workshop contra STX Entertainment, distribuidora de "The Happytime Murders".

"Sesame Workshop se enteró que el nombre de "Sesame Street" se está utilizando para comercializar el tráiler de una película de temática adulta", destaca el comunicado de la compañía.

"Nos quedamos sorprendidos y decepcionados de que "Sesame Street", una organización sin fines de lucro cuya misión es ayudar a los niños a crecer de manera más inteligente, más fuerte y más amable, está siendo explotada para comercializar esta película clasificada como R", precisó el documento.

Efectivamente "The Happytime Murders", que se estrenará en agosto próximo en Estados Unidos, está clasificada como R, lo que significa que los menores de 17 años no pueden ver la película a no ser que estén acompañados de un adulto, por el tipo de contenido.

"La película cuenta la historia de los asesinatos del antiguo elenco de un clásico programa de televisión de títeres y se desarrolla en Los Ángeles, donde conviven títeres y humanos. McCarthy se une con un títere para resolver los asesinatos en la película, que presenta escenas de uso de drogas, sexo y el uso de lenguaje de mala lengua", indica Weekly.

"Inmediatamente contactamos al distribuidor de la película, STX Films, y solicitamos que eliminen nuestro nombre del marketing de la película. Se rehusaron a hacerlo. No tenemos ningún problema con la libertad creativa de los realizadores y su derecho a realizar y promocionar esta película, sino que se trata de cómo nuestro nombre se está utilizando indebidamente para comercializar una película con la que no tenemos ninguna asociación. Lamentamos que nuestros fanáticos y familiares se hayan confundido con la campaña de marketing de STX ".

"El tráiler publicitario confunde deliberadamente a los consumidores al hacerles creer de manera errónea que "Sesame Street" está asociada, ha permitido o ha incluso apoyado o producido la película", destaca parte de la querella presentada en Nueva York.





"La compañía ha criticado el lema de "The Happytime Murders", que dice "No sesame, all street", y afirma que la película "diluyó y profanó el programa de televisión para niños Sesame Street de Sésamo ", destaca la demanda, según informes de Us Weekly.

Lo cual pone de manifiesto cómo sería la vida de las marionetas cuando no están frente a las cámaras y actuando para el público infantil.

La polémica película, protagonizada también por Maya Rudolph , Joel McHale y Elizabeth Banks es dirigida por Brian Henson, hijo del prestigiado marionetista Jim Henson, que también fue el creador de los personajes para "Sesame Street".

Ante la demanda de Sesame Workshop, la distribuidora STX Films contestó con ironía.

"A STX le encantó la idea de trabajar estrechamente con Brian Henson y con Jim Henson Company para narrar la historia nunca contada de las vidas de las marionetas de Henson cuando no están actuando enfrente de los niños", destaca el comunidado de STX Films, firmado por la marioneta llamada Fred, que se presenta como "abogado".

"Aunque estamos decepcionados de que 'Sesame Street' no comparta nuestra diversión, estamos seguros de nuestra situación legal", añadió el comunicado.

Hasta el momento no se ha dado mayor infomación sobre el curso que siguió la querella.