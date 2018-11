Fallecido el pasado lunes a los 95 años, Stan Lee no solo marcó una huella tan admirable como imborrable dentro de la historia de los cómics con entregas como "The Fantastic Four", " The Incredible Hulk", "Spider-Man", "Iron Man", entre otros. Junto con estas memorables historias, el creativo de Marvel dejó una herencia que escribe un capítulo doloroso en su vida, pues una de sus hijas busca quedarse con ella, pese a la mala relación que mantuvo con el editor.

Lee habría dejado un capital que oscila entre los $50 y $70 millones de y Joan Celia, su hija que confirmó a TMZ la muerte del escritor, querría hacerse cargo del caudal.

En abril de este año, The Hollywood Reporter publicó un informe en el que se hablaba de que Stan Lee habría sufrido maltratado por parte de la mujer, de 67 años.

La situación se habría agudizado luego de la muerte de Joan, la esposa del también creador de "Avengers", en julio de 2017, motivo por el que él habría firmado un documento en el que acusaba los abusos y la violencia de su hija hacia él.

El medio sostuvo que el comportamiento de Joan Celia se debía a que ésta quería hacer uso de la fortuna que amasaba su padre de manera secreta.

THR reportó que el autoproclamado "Rey de los Cameos" no quería dejarla como heredera de su patrimonio por considerar que malgastaba el dinero, llegando a derrochar entre $20,000 y $40,000 mensuales en "gastos innecesarios con las tarjetas de crédito".

Lee, de acuerdo al informe revelado por el citado medio, intentaba resguardarla para que no se quedara sin un hogar y sin dinero una vez que él muriera.

Por esta razón es que el nombre de Joan Celia Lee no figuraría como la heredera de los millones de dólares que poseía el escritor de historietas, generando así un conflicto por la herencia del fallecido autor.