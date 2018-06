Londres - El automóvil clásico Aston Martin DB5 que el personaje de James Bond interpretado por Pierce Brosnan, condujo en la película de 1995 "GoldenEye" saldrá a subasta el próximo 13 de julio, anunció la casa Bonhams.

El vehículo de 1964 se rematará por un precio estimado de entre $1.5 y $2.1 millones en una sesión dedicada a los autos de coleccionista que se celebrará en Goodwood, en el sur de Inglaterra.

"El DB5 se ha convertido en un sinónimo de James Bond. Este ejemplar apareció en la famosa escena de persecución que abría 'GoldenEye', en la que Bond compite con la supervillana Xenia Onatopp en su Ferrari por las colinas de Mónaco", describió Bonhams en un comunicado.

Cuando el actual poseedor del Aston Martin lo compró en 2001, el vehículo se convirtió en el objeto relacionado con la saga de James Bond más caro jamás vendido.

El vehículo ha estado expuesto tanto en el Museo Nacional del Motor británico como en la exposición "Bond in Motion" ("Bond en movimiento"), dentro del Museo del Cine de Londres.

"El DB5 es uno de los coches británicos clásicos más reconocibles y deseados del mundo, y es también el auto más reconocible de Bond", señaló el director del departamento de Vehículos a Motor de Bonhams, Sholto Gilbertson.

"Todos los aficionados a Bond recuerdan a Pierce Brosnan atravesando las colinas en este vehiculo, en la que debe de ser la persecución más emocionante en la historia de James Bond. Este Aston Martin es sin duda algo muy especial", dijo Gilbertson.