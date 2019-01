Londres— La tragicomedia retorcidamente chistosa sobre realeza "The Favourite" (“La favorita”) hizo honor a su nombre el miércoles y encabezó la lista de nominados a los premios BAFTA del cine británico con 12 candidaturas. La película mexicana “Roma”, de Alfonso Cuarón, obtuvo siete.

“The Favourite”, de Yorgos Lanthimos, recibió 12 candidaturas al equivalente británico del Oscar, incluyendo a mejor película, mejor director y mejor actriz, para Olivia Colman. Colman ganó un Globo de Oro el domingo por su interpretación de la reina Ana del siglo XVIII.

Las coprotagonistas de la cinta, Emma Stone y Rachel Weisz, fueron nominadas por sus papeles de reparto como dos mujeres que compiten por el apoyo de la monarca.

“Roma”, ganadora del Globo a la mejor cinta en lengua extranjera, fue nominada al BAFTA tanto a mejor película como a mejor película en lengua no inglesa, además de mejor director, guion original, cinematografía, edición y diseño de producción.

Por el premio a la mejor película competirá con “The Favourite”, "BlacKkKlansman", ''Green Book" y "A Star is Born".

"A Star is Born", el melodrama musical de Bradley Cooper protagonizado por Lady Gaga; la cinta biográfica sobre Freddie Mercury "Bohemian Rhapsody" y el drama lunar "First Man" también recibió siete candidaturas cada uno.

Los BAFTA son considerados un indicador de probable éxito en los Premios de la Academia de Hollywood en una temporada que de momento se perfila como impredecible.

Las nominadas a mejor película británica — una categoría separada — son el thriller de Channel Islands "Beast", ''Bohemian Rhapsody", ''The Favourite", el documental sobre moda "McQueen", la biografía sobre El Gordo y El Flaco "Stan and Ollie" y el thriller policíaco "You Were Never Really Here".

Las nominadas a mejor actriz son, además de Colman, Glenn Close por "The Wife", Lady Gaga por "A Star is Born", Melissa McCarthy por "Can You Ever Forgive Me?" y Viola Davis por "Widows".

Los contrincantes a mejor actor son Cooper por "A Star is Born", Christian Bale por "Vice", Rami Malek por "Bohemian Rhapsody", Steve Coogan por "Stan and Ollie" y Viggo Mortensen por "Green Book".

Los ganadores se anunciarán el 10 de febrero en una ceremonia en Londres presentada por la estrella de "Absolutely Fabulous" Joanna Lumley.