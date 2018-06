"The Incredibles 2" ha tardado casi 14 años en llegar y se encuentra a pocas semanas de su estreno. Si consideramos la amplia espera, es razonable que haya expectativas que cumplir en torno a la nueva película animada de Disney y Pixar dirigida por Brad Bird.

Presentamos un recuento que incluye detalles como los nuevos personajes que llegan a la franquicia y los responsables de darles voz. Entre los actores que se suman al reparto se encuentran Bob Odenkirk, Catherine Keener, Isabella Rossellini y Sophia Bush.

En la lista de recién llegados también se encuentra Jonathan Banks, quien reemplaza a Bud Luckey en el papel de Rick Dicker en "The Incredibles 2". Un caso similar es el de Huck Milner, quien asume el papel de Dashiell Parr en lugar de Spencer Fox.

Este último tenía 11 años cuando se estrenó el primer largometraje y hoy tiene 25, por lo que está lejos del timbre infantil que requiere el papel que hizo en el 2004, cuando fue estrenada la primera entrega de “The Incredibles”.

Aunque la película contará con casi todo el reparto original en las voces: Holly Hunter, Craig T. Nelson, Sarah Vowell y Samuel L. Jackson. Brad Bird es nuevamente el director y guionista, además de volver a dar su voz a Edna Mode.

El espacio de tiempo que separa a "The Incredibles 2" de su precuela es corto. De hecho, la nueva película empieza exactamente donde termina la entrega anterior, con la familia de héroes luchando contra el villano que se hace llamar The Underminer.

El tráiler de la segunda parte de la cinta muestra que Elastigirl es elegida para ser el rostro de la campaña que busca que los superhéroes sean bien vistos por la sociedad, en lugar de su marido, Mr. Incredible. Este último pasa a ocuparse de las labores del hogar y del cuidado de sus hijos.

