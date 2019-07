Los Ángeles — El fuerte círculo de la vida de "The Lion King" cumplió dos semanas de éxito taquillero.

De acuerdo con datos de los estudios difundidos el domingo, la nueva versión fotorrealista de Disney recaudó $75 millones en las taquillas de Norteamérica. Con un total doméstico de $350 millones, este filme se convierte en el cuarto con mayor ingreso en cines a solo 10 días de su estreno.

"Once Upon A Time in Hollywood", de Sony, quedó en un distante segundo lugar con $40 millones en su fin de semana de estreno, pero fue el mejor debut de las películas dirigidas por Quentin Tarantino.

El filme estelarizado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie superó el estreno de 2009 de “Inglourious Basterds", también de Tarantino.