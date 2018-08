Tom Cruise se perfila como el protagonista de la nueva película de "Green Lantern", superhéroe de DC Comics, pero trascendió que la estrella hollywoodense ha condicionado su participación y que ha pedido a Warner Bros. haga un cambio en el guión.

Y es que a pesar de que el actor de 56 años ha mostrado interés por entrar el mundo de los superhéroes, no está convencido del guión, a cargo de Geoff Johns, que contempla la muerte de su personaje Hal Jordan, según reporta el sitio comic book.

En el 2011 se lanzó la primera versión de esta película, que fue protagonizada por el actor canadiense Ryan Reynolds.

De acuerdo a la trama que se trabaja para la segunda versión, aparecen los dos primeros “Lantern” de la Tierra: Hal Jordan y John Stewart, pero el personaje de Tom tiene que morir, situación que no le agrada al actor, por lo que pidió que hicieran cambios y lo dejen con vida, de lo contrario no aceptaría el papel.

Hasta el momento la productora no se ha pronunciado sobre la petición del famoso actor.

Fue en marzo pasado cuando Cruise recibió la propuesta para ser el protagonista de la nueva película de DC Comics.

A pesar de que todavía no se concretan las negociaciones entre el actor y Warner Bros., en Twitter circula una imagen de cómo se vería Tom Cruise como "Green Lantern".

La imagen fue publicada en la cuenta Boss Logic.

We all know #topgun is a Hal Jordan origin story ?? @TomCruise #greenlantern pic.twitter.com/zXPeus5vW6