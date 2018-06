“No existe una sola forma de llegar a ser un profesional en el mundo de la animación. Mi vida y mi carrera dio muchas vueltas antes de comenzar a trabajar como animadora” aseguro Nicole Ridgwell la animadora californiana que se encuentra en Puerto Rico para dar una charla especial durante el Festival Internacional de Cine de Puerto Rico, ENFOQUE.

Su charla, que esta programada para este próximo sábado 16 de junio en el Teatro de la Escuela Libre de Música de Mayagüez, coincide con el estreno de Incredibles 2, su segundo crédito trabajando para Pixar. Después de trabajar para Nickelodeon y varias compañías de producción independientes, Ridgwell comenzó sus labores en Pixar Animation con la animación de Coco.

Durante una agradable charla con El Nuevo Día, la animadora hablo sobre los retos de trabajar como animadora del largometraje numero veinte de Pixar, el proceso en el que la animación paso de ser algo para pasar el tiempo y se convirtió en una destreza profesional y porque Puerto Rico siempre ha sido una fuente de inspiración para ella.

Todo parece indicar que la estructura y el ambiente de las facilidades de Pixar van en función de facilitar la colaboración, ¿ha sido esa tu experiencia desde que estas trabajando con ellos como animadora?

NR- Si, el proceso de trabajar en animación depende de la colaboración y una de las fortalezas de Pixar es crear el espacio para que eso suceda. Los directores escuchan a todo su equipo de trabajo. Por lo menos esa ha sido mi experiencia tanto con Brad Bird (director de Incredibles 2 ) y Lee Unkrich (director de Coco) Pero eso resulto ser bien importante en la animación de la secuela de Incredibles porque el tiempo de producción se redujo bastante. Eso resulto en que el director estaba todavía realizando la película mientras se trabajaba en la animación de forma simultánea. Así que la colaboración entre el y los animadores fue clave para poder completar el filme.

¿Contabas con una responsabilidad especifica como animadora de Incredibles 2?

NR- Mi trabajo en ese filme fue de un alcance bastante amplio. Te diría que de alguna forma u otra me toco animar todos los personajes del filme. Al ser nueva dentro de Pixar me ponen a trabajar en diferentes cosas según vaya surgiendo la necesidad de la producción. Así que ademas de los personajes trabaje en animar tiros, los personajes de fondo o completar los encuadres que otros animadores habían creado.

Lo otro que me llamo la atención es con la facilidad que se descartan algunas secuencias claves de animación si no encaja con la narrativa final de la historia ¿Es eso parte del proceso de trabajar en cualquier película animada o esun metido que prevalece en Pixar?

NR- No es algo que pasa siempre. En el caso de Incredibles 2, eso sucedió porque el estudio estaba bien contento con la animación que se utilizo para desarrollar el concepto inicial de la historia y adelantaron la fecha de estreno de la película. Así que todo lo que se animaba para esa película estaba sujeto a cambios. Pero en general me parece que la mayoría de los que trabajamos allí nos gusta trabajar de esa forma, porque lo que hace que Pixar sea especial es que siempre están tratando de animar la mejor versión de la historia posible. Como resultado de eso los cambios que surgen son para mejorar la calidad de la película y la historia que se esta contando. Todos tenemos responsabilidades diferentes pero todos queremos hacer el mejor filme posible.

Han pasado 14 años desde el estreno de la primera Incredibles, pero la trama de la secuela comienza literalmente un minuto después de que termina el filme original. ¿Como fue el proceso de trabajar en un filme donde el estilo de animación ya esta predeterminado?

NR- A mi siempre me encanto el primer filme y siempre he admirado el trabajo de Brad Bird como director. Siempre fue uno de mis sueños tener la oportunidad de trabajar con el algún día. Así que para mi fue una experiencia asombrosa porque yo había estudiado esa película cuando estaba tomando clases de animación. Así que tener la oportunidad de trabajar con muchos de los animadores del primer filme que crecí admirando fue una experiencia única. Poder aprender directamente de ellos fue una experiencia increíble.

En la industria del entretenimiento dicen que no siempre es bueno conocer a tus héroes, ¿como fue tu experiencia como animadora de una película de Brad Bird?

NR- Sus destrezas como cineasta son tan amplias es verdaderamente impresionante. Pero para mi la clave de colaborar con el es que antes de llegar a la posición de director el comenzó su carrera trabajando como animador. Así que trabajar con el fue bien fácil y emocionante porque el habla como un animador. El estudio bajo la tutela de los mejores animadores del mundo, así que tener la oportunidad de trabajar con el fue sensacional.

¿Hubo alguna secuencia o personaje en particular que te entusiasmo mas que otra de las que animaste para esta película?

NR- Todo el proceso de trabajar en esta película fue gratificante. Pero, no puedo entrar en muchos detalles porque no quiero arruinar el filme , hay un momento en que el personaje de Dash se enfrenta a un grupo de vilanos y a mi me toco animar a esos personajes y poder experimentar como se movían y se manifestaban en pantalla. Eso fue algo bien especial para mi.

Para aquellos que están interesados en tener una carrera en animación, ¿que lección compartirías con ellos que te sirvió a ti para desarrollarte como profesional?

NR- Bueno lo primero que hay que aclarar es que yo soy bien voluntariosa y testaruda. Así que una vez decidí que iba a tratar de hacer la transición de que animar fuera un hobby a tratar de desarrollar mis destrezas para hacerlo profesionalmente no hubo mucho que me desanimara. Así para mi todos los rechazos que recibí durante el camino son parte de una etapa necesaria. Así que le diría a alguien que esta interesado en hacer esto que no le tenga miedo a que le digan que no, porque te van a decir que no miles de veces pero lo único que te hace falta es una persona que diga que si para peer comenzar tu carrera.

Esta es tu segunda visita a Puerto Rico, pero me había comentado que si no te hubieran invitado para dar la charla el Festival Enfoque querías regresar como quiera. ¿Que es lo que te gusta de la Isla?

NR- Me encanta la cultura de la Isla. Me encanta la forma en que la música y el arte se manifiesta en la vida cotidiana de los puertorriqueños. Es algo que no se ve en California y por ende me llama mucho la atención. El alma del pueblo es bien tangible y eso es algo que me da mucha inspiración.