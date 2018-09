“Driven”, película filmada y producida en Puerto Rico, y que abrirá el Festival de Cine Internacional de Toronto (TIFF por sus siglas en inglés) que comienza este viernes, encabeza la lista del portal The Hollywood Reporter sobre los proyectos que mayor expectativa generan en dicho evento cinematográfico.

La cinta -que es protagonizada por Lee Pace, Jason Sudeikis, Judy Greer y Corey Stoll- se rodó en los meses previos y posteriores al paso del huracán María.

"Driven" fue dirigida por Nick Hamm y es una producción de Pimienta Films, firma del cineasta boricua Luillo Ruiz.

El filme comparte expectativas con “Beautiful Boy”, “Ben is Back”, “Can You Ever Forgive Me?” y “The Death and Life of John F. Donovan”. Éste último con Natalie Portman, Thandie Newton y Kit Harington.

Según la página del TIFF, la exposición cinematográfica será 7 al 17 de septiembre.