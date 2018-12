La película "Vice", dirigida y escrita por Adam McKay, parte como la gran favorita en la 76 edición de los Golden Globes (Globos de Oro) gracias a sus seis nominaciones, entre ellas mejor película de comedia, mejor director y mejor guion entre otras, anunció la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

"The Favourite", "Green Book" y "A Star is Born" lograron cinco candidaturas cada una, mientras que "BlacKkKlansman" y "Mary Poppins Returns", obtuvieron cuatro cada una.

Los Golden Globes reconoce lo mejor del año en cine y televisión.

"A Star is Born", "Black Panther", "BlacKKKlansman", "If Beale Street Could Talk" y "Bohemian Rhapsody" se disputarán el premio a la mejor película de drama, mientras que "Green Book", "Mary Poppins Returns", "The Favourite", "Crazy Rich Asians" y "Vice" competirán por el galardón al mejor film de comedia o musical.

En cuanto a la actuación, como mejor actriz de drama compiten Glenn Close, Lady Gaga, Nicole Kidman, Melissa McCarthy y Rosamund Pike, y entre los hombres, los nominados son Bradley Cooper, Willem Dafoe, Lucas Hedges, Rami Malek y John David Washington.

Y en comedia, Emily Blunt, Olivia Colman, Elsie Fisher, Charlize Theron y Constance Wu se disputarán el Golden Globe a mejor actriz y Viggo Mortensen, Lin-Manuel Miranda, Christian Bale, Robert Redford y John C. Reilly, el de mejor actor.

El mexicano Alfonso Cuarón triunfó con la nominación de "Roma" como mejor película extranjera y logró también candidaturas en los campos de mejor guion y mejor director.

Cuarón es uno de los tres cineastas latinos que han conseguido el trofeo al mejor director con anterioridad. Lo ganó por "Gravity", al igual que Guillermo del Toro por "The Shape of Water" y Alejandro González Iñárritu por "The Revenant".

Los galardones se entregarán en una ceremonia el próximo 6 de enero, donde los anfitriones serán la actriz canadiense Sandra Oh y el actor y humorista estadounidense Andy Samberg.

"Sandra y Andy son las elecciones perfectas para organizar este evento de clase mundial", dijeron en un comunicado Paul Telegdy y George Cheeks, copresidentes de NBC Entertainment.

La ceremonia de los Glden Globes se transmitirá en vivo por la cadena NBC desde Beverly Hills, California.

La lista de los nominados:

CINE

Mejor película dramática

A Star Is Born

If Beale Street Could Talk

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody



Mejor película (Comedia o musical)

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

Mejor director

Bradley Cooper, A Star Is Born

Alfonso Cuarón, Roma

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, BlacKkKlansman

Adam McKay, Vice

Mejor película de animación

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spiderverse



Mejor película en lengua extranjera

Capernaum

Girl

Never Look Away

Roma

Shoplifters

Mejor guion

Alfonso Cuaron, Roma

Tony McNamara, Deborah Davis, The Favourite

Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk

Adam McKay, Vice

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, The Green Book

Mejor actriz dramática

Lady Gaga, A Star Is Born

Glenn Close, The Wife

Nicole Kidman, Destroyer

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War

Mejor actor dramático

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity's Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlackKklansman



Mejor actriz (Comedia o musical)

Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Olivia Colman, The Favourite

Elsie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron, Tully

Constance Wu, Crazy Rich Asians

Mejor actor (Comedia o musical)

Christian Bale, Vice

Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man & the Gun

John C. Reilly, Stan & Ollie

Mejor actriz de reparto

Amy Adams, Vice

Claire Foy, First Man . Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, Green Book

Timothée Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Mejor canción

"All the Stars," Black Panther

"Girl in the Movies," Dumplin'

"Requiem for a Private War," A Private War

"Revelation," Boy Erased

"Shallow," A Star Is Born

TELEVISIÓN

Mejor serie dramática

The Americans

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

Mejor serie (Comedia o musical)

Barry

The Good Place

Kidding

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs Maisel

Mejor miniserie o película para televisión

The Alienist

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A Very English Scandal

Mejor actriz (Comedia o musical)

Kristen Bell, The Good Place

Candice Bergen, Murphy Brown

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Debra Messing, Will & Grace

Mejor actor (Comedia o musical)

Sacha Baron Cohen, Who Is America

Jim Carrey, Kidding

Michael Douglas, The Kominsky Method

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Connie Britton, Dirty John

Laura Dern, The Tale

Regina King, Seven Seconds

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Daniel Bruhl, The Alienist

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Hugh Grant, A Very English Scandal

Mejor actriz de reparto, miniserie o película para televisión

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Thandie Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid's Tale

Mejor actor de reparto, miniserie o película para televisión

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Edgar Ramirez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Henry Winkler, Barry