El productor de Hollywood, Harvey Weinstein, se entregará este viernes ante las autoridades de Nueva York para responder a las acusaciones en su contra por abusos sexuales, según informaron medios locales.

Al respecto, el diario Daily News informó que Weinstein se pondrá a disposición de las autoridades judiciales a raíz de una causa abierta en su contra por la Fiscalía del distrito de Manhattan, una de las que han iniciado pesquisas sobre el tema.

Por su parte, el diario The New York Times indicó que él enfrentará cargos en relación con al menos una acusadora, Lucia Evans, quien ha dicho que Weinstein la obligó a practicar sexo oral durante una reunión de negocios en 2004, según una persona con conocimiento de la investigación. No quedó claro si se presentarían cargos en relación con otras víctimas.

De acuerdo con EFE, existe al menos otra investigación en curso contra él en Los Ángeles, y el miércoles surgieron versiones que aseguran que los fiscales federales han iniciado sus propias pesquisas.

Además de ese caso, Weinstein también ha sido acusado en Nueva York de abusos sexuales contra la actriz Paz de la Huerta, aunque han sido más de setenta mujeres las que han denunciado algún tipo de acoso o abuso sexual sufrido de parte del productor de Hollywood.

Según revela CNN, el productor ha sido acusado de violación, agresión y otras formas de conducta sexual inapropiada.

Su representante dijo que buscó tratamiento después de las acusaciones y que cualquier acusación de sexo no consensual ha sido "negada inequívocamente".

Cabe recordar que dichas acusaciones catalizaron el movimiento #MeToo que está denunciando el acoso sexual, lo que ha impactado en múltiples industrias y causado la caída de hombres poderosos.

A raíz de este caso aparecieron muchas denunciantes que culparon de lo mismo a otras figuras del mundo del cine y de los medios de comunicación. En Nueva York, el fiscal general del estado, Eric Schneiderman, renunció el 7 de mayo por acusaciones parecidas.