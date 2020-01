Por distintas razones, Alfonsina Molinari había estado un tiempo alejada de uno de sus grandes amores: el canto lírico. Hasta que llegó el momento de volver a calentar la garganta como parte de la preparación para la puesta en escena de la zarzuela “El dúo de la africana”.

La pieza de comedia se presentará este fin de semana en funciones el 25 y 26 de enero en el Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico en Miramar.

Molinari, quien ha estado dedicada a producir sus propios espectáculos bajo su compañía -Producciones Girasol- y a actuar en diferentes apuestas de otros géneros teatrales, sostuvo que en la isla no se están realizando muchas óperas o zarzuelas. Por un lado, las limitaciones en el presupuesto son una traba. Por otro, cada vez es más retante conseguir que el público auspicie el teatro en general.

La actriz y cantante también opinó que la muerte del tenor puertorriqueño Antonio Barasorda -en julio de 2018- ha dejado un vacío en la comunidad artística que se aprecia de diferentes formas. Una de ellas es la cantidad de producciones líricas que se realizan en la isla.

“Toño fue una figura muy importante en mi carrera a nivel personal y profesional. Estaba envuelto en todos los proyectos de canto lírico en Puerto Rico fueran o no de él, y su ausencia se ha dejado sentir”, observó la artista.

Precisamente, "El dúo de la africana" es una producción creada por la nueva compañía de teatro lírico PQR, fundada por el empresario Joaquín Rodríguez y Carlos Carbonell. Esta entidad tiene el objetivo de hacer zarzuelas, operetas y óperas en formatos ágiles que puedan presentarse en diferentes pueblos de la isla.

Para Molinari, la crianza de sus dos hijas, Olivia Gabriela, de tres años, y Elena Isabel, de un año, fue otra de las circunstancias que evitó que realizara una pieza que incluyera el canto, pues estas requieren de una disciplina que mientras se ocupaba de la crianza de dos bebés era muy difícil lograr.

Cuando llegó la propuesta de realizar por primera vez “El dúo de la africana”, la artista se sentía en un mejor momento para prepararse. Además, ha contado con la solidaridad total de su esposo, el actor Jorge Castro, con quien comparte las responsabilidades de la crianza. Así ha logrado vocalizar todos los días y un mejor descanso. Ambas cosas son fundamentales para alcanzar el mejor desempeño en su actuación.

Fue durante su adolescencia que Molinari se enamoró del canto lírico, a través de los proyectos de ópera que producía su padre, José Gilberto Molinari. Más adelante estudió música en Bélgica, Baltimore y Nueva York.

“Hice millones de audiciones, llegué un momento en que (cantar) se convirtió más en trabajo que placer, pero creo que desde que nacieron mis hijas me he dado permiso para cantarle a ellas y me da una alegría tan grande, una satisfacción tan grande”, comentó.

A pesar de ello, no niega que se encuentra un poco nerviosa de regresar a cantar frente a un público.

“El dúo de la africana” es una zarzuela estrenó en Madrid en 1893. En Puerto Rico se presentó por primera vez en 2012. La trama gira en torno a las intrigas amorosas que surgen entre los miembros de una compañía de ópera de muy baja categoría, que ensayan la ópera La Africana.