El artista puertorriqueño Antonio Martorell y el fotógrafo mexicano Miguel Villafañe presentarán mañana, miércoles, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en México, sendas exhibiciones en conmemoración del Día de los Muertos, que se celebra el 2 de noviembre en el país azteca.

Martorell llevará a cabo la muestra "Ofrenda puertorriqueña al cine mexicano en blanco y negro: de Santa a Roma", donde presentará 20 dibujos al carbón con los que rendirá tributo a los eternos protagonistas del cine mexicano.

Los melosos y bien dados besos encarnados por icónicas mancuernas de la cinematografía como Donald Reed y Lupita Tovar ("Santa"), María Félix y Jorge Negrete ("El peñón de las ánimas"), Pedro Infante y Miroslava ("Escuela de vagabundos") y, por su puesto, algún beso de la película, "Roma", de Cuarón, serán interpretadas por Martorell en el Altar de los Muertos que ha creado para esta ocasión.

Dichos instantes románticos estarán enmarcados por focos neón y acompañados de una proyección en la que el multipremiado isleño profundizará sobre su relación con México y su cinematografía, según se informó en comunicado de prensa.

Detalle de uno de los dibujos de Antonio Martorell. (Suministrada)

“Lo que propongo es un homenaje a ese arte mexicano que nos enseñó a toda Latinoamérica a reír y llorar en blanco y negro", expuso Martorell.

"Retrato/ Teatro"

Acompañando a Antonio Martorell estará el fotógrafo mexicano radicado en Puerto Rico, Miguel Villafañe, quien llevará a cabo en otra sala de la universidad mexicana la muestra "Retrato / Teatro", donde reúne diversas fotografías de las artes escénicas que ha tomado tanto en Puerto Rico como en México.

Pieza de Miguel Villfañe. (Suministrada)

Villafañe presentará 15 unidades fotográficas -tanto en blanco y negro como a color- que datan desde 1990 hasta principios del 2000. En estas mezclará los dos países que han formado parte de su vida, México y Puerto Rico, a través de la gente que ha capturado en los escenarios durante más de tres décadas de trayectoria. Villafañe incluye, además, tres telones o gobelinos realizados con diversas fotografías de una pieza o acontecimiento.

"Para no aburrirme, juego con cosas nuevas", dijo el artista en entrevista telefónica con este medio. "Cuando vi el espacio se me ocurrió meter estos telones porque la arquitectura del espacio me dio la información", explicó el artista, que incluye en la muestra varias fotografías de la puesta "El jardín de pulpos", dirigida por Rosa Luisa Márquez en Puerto Rico.

Pieza de Miguel Villfañe de la pieza "Jardín de Pulpos". (Suministrada)

Villafañe -a quien lo une una gran amistad con Antonio Martorell- dijo que este evento fue posible gracias a la invitación que les hizo "la encargada de la difusión cultural de la Universidad". "Ella es admiradora del trabajo de Toño y tambiénle gusta mitrabajo y se le ocurrió hacer este dos por uno", informó.

El fotógrafo recordó que anualmente la Universidad del Claustro de Sor Juana, en México, comisiona a un artista realizar el Altar de los Muertos con motivo de la conmemoración del Día de los Muertos. Tarea que este año recayó en Antonio Martorell y que él acompaña con esta otra muestra que acercará a México y Puerto Rico.