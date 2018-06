La Cátedra Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid contará con dos bailarines puertorriqueños, quienes acaban de ser admitidos a tan importante instituto. Se trata de los mayagüezanos Joshuan Vázquez y Karla Ortiz.

Los dos bailarines han sido entrenados en la técnica de la escuela cubana por el bailarín y coreógrafo Iván Monreal Alonso y la también bailarina cubana Leydi Villalobos del Centro de Promoción de la Danza (ProDanza), el cual dirige la maestra Laura Alonso, hija de la legendaria bailarina Alicia Alonso y del creador del método de enseñanza de la escuela cubana de ballet Fernando Alonso.

“Los maestros Iván y Leydi llevan dos años educándolos a través de la danza en nuestra escuela y en talleres de verano en la República Dominicana. Durante este mes de junio estuvieron entrenándolos rigurosamente en la técnica del ballet clásico cubano y les enseñaron y limpiaron las variaciones con las cuales audicionaron”, sostuvo el director de la Escuela Mayagüezana de Ballet y Artes Escénicas (EMBAE), Kelvin Santiago.

Joshuan Vázquez, de 19 años y entrenado en EMBAE, catalogó como una bendición, esta oportunidad, que le permitirá seguir formándose en lo que es su gran pasión.

“Mi deseo es representar con orgullo a mi pueblo de Mayagüez y llegar muy lejos para que el mundo vea que en Puerto Rico sí hay talento y más aún, que hacemos lo que nos gusta con dedicación y entrega”, sostuvo Joshuan en comunicado de prensa.

Karla Ortiz, quien es alumna de la compañía Ballet Escenario, por su parte, aseguró que estudiar en la Cátedra Alicia Alonso de Madrid es “un sueño hecho realidad”. “Me siento muy bendecida de que la vida me brinde oportunidades como estas. Aún estoy sin creérmelo. Esta meta ha sido algo por lo que he trabajado muy duro y es un vivo ejemplo de que en la vida con perseverancia todo es posible. Ser aceptada en el instituto es un sueño hecho realidad”, sostuvo Karla.

Monreal Alonso, nieto de la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, reconoció que los dos bailarines mayagüezanos “tienen talento y ganas”.

Sobre Karla dijo que sus “posibilidades son infinitas”, toda vez que destacó “sus líneas”. De Joshuan, compartió, no solo sus formas, sino su entrega. “Desde que lo ves te impacta porque está bien plantao. A pesar de que empezó tarde, uno debe empezar de 9 a 10 años y él empezó a los 13, ya de grande y la elasticidad, los empeines, esas cosas… pero lo trabaja tanto, tanto, tanto que me duele a mí”, dijo.

“Harry Potter”

Ambos bailarines puertorriqueños se lucirán hoy viernes en el estreno del ballet basado en las aventuras de “Harry Potter”, el cual subirá a las 7:30 p.m. en el Teatro Yagüez, de Mayagüez, en una producción de la Escuela Mayagüezana de Ballet yArtes Escénicas.

Esta producción cierra los talleres de ballet clásico y teatro del campamento de verano de EMBAE. En la pieza, Joshuan será el “padre de Harry Potter”, “Krum” y “Voldemort”. Mientras Karla es la líder de las “Beauxton” de la escuela francesa.

El montaje recorre la historia del aprendiz de brujo “Harry James Potter” en cuya trama se repasan siete años de la vida de este huérfano que a los 12 años se entera que es mago. El espectáculo de 90 minutos, dividido en dos actos, incluye 15 piezas de teatro, ballet y canto.

Para la función del 29 de junio se ha invitado a bailarines de la compañía Ballet Escenario y a su director Elmer Pérez quien tiene una participación especial como Harry Potter.

Los boletos están a la venta en el Teatro Yagüez o llamando al (787) 806-8818.