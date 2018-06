La editora Neeltje Van Marissing Méndez fue nombrada recientemente como la nueva directora-editora de la editorial puertorriqueña Ediciones Callejón.

Van Marissing Méndez tiene vasta experiencia en el mundo del libro habiéndose desempeñado más recientemente como directora ejecutiva de la Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Además, trabajó varios años con el Grupo Santillana y como editora independiente. Tiene un bachillerato en Lenguas Moderna y Literatura de la Universidad de Puerto Rico.

La nueva directora pertenece al reducido grupo de personas que en Puerto Rico dominan las artes editoriales y el manejo del negocio del libro, según se informó en comunicado de prensa. Van Marissing Méndez además, goza del respeto y admiración tanto de escritores como del gremio de libreros del país y tiene amplio conocimiento de la comunidad intelectual en Puerto Rico y a nivel internacional, se agregó. Su trayectoria en el mundo del libro incluye experiencia en las áreas de edición, mercadeo y publicidad, y traducción.

"Colaborar con la tarea de darle continuidad a este importante proyecto editorial es un honor para mí y un reto que he aceptado con mucho amor y respeto. Estas últimas dos palabras describen también mi relación con Elizardo Martínez, quien fue el encargado de darle vida a Callejón hasta hace unos meses y a quien me unen lazos de admiración y cariño. Sé que me acompañarán muchas personas en esta labor, comenzando con el magnífico equipo de trabajo de la editorial y sus muchos amigos y colaboradores”, expresó Van Marissing Méndez.

Ediciones Callejón fue fundada, entre otros, por Elizardo Martínez García quien siempre se mantuvo vinculado a la gesta desde la fundación de la editorial en el año 2000 hasta su muerte el pasado mes de abril.

Ediciones Callejón ha publicado más de 150 títulos que incluyen novelas, libros de teoría e investigación histórica, económica y sociológica, de cuentos, de ensayos, de poesía y de literatura infantil, entre otros. Además, crea en el 2012 el Premio de Poesía Joven El farolito Azul, junto a la librería La Tertulia.

Callejón, a través de Libros El Navegante Inc., tiene también la representación y distribución en Puerto Rico de importantes editoriales internacionales como el Grupo Planeta, con sus sellos Tusquets, Anagrama y Seix Barral; además de los sellos editoriales Siruela, Editorial Trotta, Era, Pre-Textos, Blume, Hiperión, Siglo XXI y el Fondo de Cultura Económica.

"Ediciones Callejón es el proyecto editorial independiente más importante de las últimas dos décadas en Puerto Rico y su lista de publicaciones incluye las voces más destacadas de la isla en los ámbitos de la literatura, crítica literaria, economía, sociología e historia, entre otros campos del saber", añadió Van Marissing Méndez.

Próximamente, Callejón presentará otros cuatro títulos acabados de salir de la imprenta.